Dit moet je doen met Halloween dit weekend

Lekker griezelen en gruwelen: dit weekend wordt Halloween uitgebreid gevierd, ook in Nederland waar het fenomeen met het jaar populairder wordt. Wat je dit weekend allemaal aan het feest kunt doen? Metro zet de leukste tips voor je op een rijtje.

Pretparkfun

Natuurlijk heb je Walibi Halloween Fright Night, maar het attractiepark is lang niet meer de enige die hun attractiepark rond deze tijd omtovert tot griezelpark.

Bezoekers in Walibi tijdens de Walibi Fright Nights. / ANP

Ook onder andere Drievliet, Hellendoorn, kinderpretpark Julianatoren en Bobbejaanland zijn helemaal klaar voor Halloween dit jaar en openen hun deuren voor hen die graag willen griezelen.

Feesten

Halloween is voor velen van ons vooral een goede gelegenheid om de verkleedkleding uit de kast te trekken om je voor eenmaal helemaal om te kunnen toveren tot griezel (of gewoon een sexy non of hete brandweerman natuurlijk). Dat kan op de tientallen feesten die landelijk worden gegeven in Halloweensfeer. Dat kan bijvoorbeeld op Amsterdam Halloween, Crazy Sexy Cool Halloween in Rotterdam of tijdens Smèrrig in de Brabanthallen in 's-Hertogenbosch. Ach, waar je ook kijkt: er zijn dit weekend overal Halloweenfeestjes.

Zombie Walks

Vind jij het leuk om je gewoon heel eng te verkleden en een beetje door de stad te wandelen om mensen bang te maken? Dan ben je ook dit weekend aan het goede adres, want het stikt van de zogenaamde Zombie Walks: optochten van griezels en engerds. Zo is er 27 oktober een Zombie Walk in Rotterdam.

ANP

Ronddwalen in een spookhuis

Ook de spookhuizen zijn deze tijd niet van de lucht. Zo kun je in Het Bajes Experiment in Amsterdam griezelen in de oude Bijlmer Bajes, waar speciaal voor Halloween anderhalve kilometer aan gebouw is omgetoverd tot spookhuis inclusief acteurs die je de stuipen op het lijf jagen in cellen en isolatieruimtes. En zelfs een aantal filialen van McDonalds toveren de McDrive speciaal voor de gelegenheid om tot spookhuis.

Obstaclerun

Ja, er zijn tal van mensen die heel erg van Mud Masters en andere gekke obstacleruns houden, maar het wordt toch nog leuker als je dat kunt doen in een eng verkleedoutfitje? Dat is precies wat ze van plan zijn aanstaande zaterdag 27 oktober in Recreatiegebied Geestmerambacht waar ze de Zombie Obstaclerun organiseren. Als dat niet voor hilarische beelden zorgt?

Theater en bioscopen

Ook de bioscopen en theaters staan dit weekend weer in het teken van griezelen. Zo is er een theatraal feestje Feast of the Beast met kleine circusoptredens in Amsterdam. Natuurlijk zijn er in de bioscoopzalen heel wat enge films te bekijken dit weekend, zoals Hell Fest en Halloween. Maar voor wie alle enge dingen dit weekend wil ontlopen: er zijn ook genoeg films te zien die niet in de categorie horror vallen hoor. Veel plezier!