Dierentuin laat noodgedwongen plastic pinguïns zien

Als het om vrouwenrechten gaat, bereikt ons vanuit India meestal slecht nieuws. Denk aan de vele kindhuwelijken, vrouwenhandel en groepsverkrachtingen. Maar deze keer is er iets positiefs te melden: er lijkt een kleine revolutie op gang te komen, met dank aan meisjes als Subhashini.

Door Grieteke Meerman

Laat je door haar geringe lengte, smalle postuur en zachte stem niet op het verkeerde been zetten. De achttienjarige Subhashini is iemand om rekening mee te houden. “Ik heb zoveel kindhuwelijken gezien, het is tijd om daar iets aan te doen. Het is het grootste probleem in deze regio”, vertelt ze in de sobere eenkamerwoning van haar ouders, in een boerendorpje in de Indiase deelstaat Andhra Pradesh. En ze voegt de daad bij het woord, want onlangs heeft ze met een beetje hulp van de lokale autoriteiten eigenhandig een kindhuwelijk gestopt.