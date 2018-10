DELA neemt ongevraagd vingerafdrukken af na dood

Uitvaartorganisatie DELA regelt niet alleen de begrafenis zoals jij dat wil. Het blijkt ook zonder medeweten van de nabestaanden vingerafdrukken af te nemen van de overleden persoon.

Commerciële doeleinden

Volgens het NPO Radio 1-programma Radar is dit het standaard beleid van de organisatie sinds 1 september. Bovendien worden de gemaakte vingerafdrukken gebruikt voor commerciële doeleinden.

De vingerafdrukken worden enkele dagen voor de uitvaart in het geheim gemaakt. Enkele weken later krijgen de nabestaanden ineens een e-mail van DELA met de vraag of zij van de vingerafdruk van de overledene een sieraad willen laten maken, zoals een ring of een ketting. Dit kan tegen betaling uiteenlopend van 124 tot 1320 euro.

We doen dit, omdat we na uitvaarten vaak de vraag kregen of dit mogelijk was. We moesten die mensen dan teleurstellen, omdat het afnemen van vingerafdrukken dan niet meer mogelijk is. Dat moet namelijk erg snel na het overlijden gebeuren", zegt een woordvoerder van DELA. Hij benadrukt dat er een speciaal e-mailadres is, waar naartoe gemaild kan worden indien de nabestaanden van de vingerafdrukken af willen.

Ongehoord

Ondanks die uitleg zijn er politici die er meer over willen weten. CDA-Kamerlid Chris van Dam noemt de werkwijze van DELA ongehoord en heeft aangekondigd dat hij Kamervragen gaat stellen aan minister Sander Dekker.