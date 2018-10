'Defensie moet onder verscherpt toezicht komen'

De beruchte gangster James ‘Whitey’ Bulger is op 89-jarige leeftijd vermoord in zijn cel in een gevangenis in de Amerikaanse staat West-Virginia. Bulger werd in 2013 veroordeeld voor elf moorden. Zijn leven was een inspiratiebron voor veel filmmakers.

Boston

Volgens Amerikaanse Media werd Bulger dood aangetroffen in zijn cel, nadat hij was overgeplaatst vanuit Florida. Hoe hij om het leven is gebracht is nog niet duidelijk. Jarenlang werd er naar hem gezocht, totdat hij in 2011 werd veroordeeld tot tweemaal levenslang.