Defensie gebruikt nog steeds kankerverwekkende stof

De Nederlandse luchtmacht zou nog steeds gebruik maken van verf waar de kankerverwekkende stof chroom-6 in zit, dat stelt Nieuwsuur op basis van interne stukken.

Geen gevaar

Er wordt nu een nieuwe verf gebruikt, waar bovendien dubbel zoveel chroom-6 in zit ten opzichte van de oude verf. Mario Verbeek, plaatsvervangend commandant der luchtstrijdkrachten, bevestigt dat in de uitzending van het programma. „Maar schilders gebruiken een dunne laag verf, waardoor de hoeveelheid hetzelfde blijft."

Er is volgens Verbeek op dit moment geen goed alternatief voor de verf, hoewel hij het er wel mee eens is dat deze stof vermeden zou moeten worden. „Als dat er is gaan we dat direct gebruiken", stelt hij. Verbeek zegt dat de medewerkers geen gevaar lopen. „Onze mensen werken nu veilig. Waar dat niet zo was, zijn de werkzaamheden stilgelegd. We hebben alles in place om chroom-6-verf goed en veilig te gebruiken."

Chroom-6 wordt gebruikt in verf om roestvorming tegen te gaan, het wordt pas gevaarlijk wanneer de stof bijvoorbeeld verwijderd wordt. Dan kunnen deeltjes loskomen en rondvliegen. Wie bijvoorbeeld onbeschermd materiaal schuurt dat is geschilderd met zulke verf, kan ziek worden. In het verleden kreeg Defensie een enorme schadeclaim van oud-personeel. Zij hadden namelijk de verf(deeltjes) ingeademd en op grote schaal kanker gekregen. Defensie betaalde hen een schadevergoeding en bood excuses aan.