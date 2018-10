Costa Rica draait vrijwel volledig op groene energie

Waar we in Nederland alle zeilen bij moeten zetten om de doelen te behalen om 20 procent van onze energie uit duurzame bronnen te winnen, is dit in Costa Rica geen enkel probleem.

Maar liefst 98% procent van de energie die wordt opgewekt in het Latijns-Amerikaanse land is groen en dit is al voor het vierde jaar op rij het geval.

Groene energie

Het grootste deel van de energie wordt in het land opgewekt door waterkrachtcentrales. De dammen zorgen voor 72 procent van de stroomvoorziening van het land. Ook zon, wind, biomassa en geothermische bronnen dragen hun steentje bij. In 2018 heeft het land 140 dagen op rij volledig op groene energie gedraaid.

Costa Rica staat bekend als een land dat duurzaamheid en groen overheidsbeleid hoog op de agenda heeft staan. Het land wil volledig klimaatneutraal worden en is al een behoorlijk eind op weg om deze doelstelling te behalen.

De overheid is actief bezig met het de industrie en transportsector te verduurzamen en heeft de ambitie om in 2021 volledig verlost te zijn van wegwerpplastic zoals plastic tasjes, flesjes en rietjes. Het land is in de afgelopen jaren getransformeerd in een geliefde vakantiebestemming voor ecotoeristen.

Herbebossing

Een van de beste manieren om de opwarming van de Aarde tegen te gaan is bomen planten. Planten onttrekken CO2 uit de lucht en hebben het broeikasgas nodig om te leven. Waar in veel andere landen zoals Brazilië en Indonesië regenwouden gekapt worden om ruimte te maken voor landbouw, stimuleert Costa Rica landeigenaren juist om extra bomen te planten op hun grond.

Jaarlijks worden er miljoenen nieuwe bomen in de grond gezet om zo de natuur alle ruimte te geven. Alleen al in 2008 werden er maar liefst 6,5 miljoen nieuwe bomen gepland. En het heeft effect: in 2000 bestond 46 procent van Costa Rica uit glooiende regenwouden en in 2015 is dit gestegen naar 54 procent.

Ter vergelijking: in Nederland, dat wel een stuk dichter bevolkt is, bestaat 11,2 procent van het landoppervlak uit bos. Toch is er altijd baas boven baas. Suriname is van alle landen ter wereld het meest bosrijk, meer dan 90 procent van het grondgebied wordt bezet door het Amazoneregenwoud.