Chauffeur ontslagen omdat hij aap bus liet besturen

U wilt een aap het stuur van uw voertuig laten overnemen, mag dat? Nee dus.

Een Indiase busmaatschappij is not amused vanwege het gedrag van een van hun chauffeurs. De buschauffeur liet tijdens een rit een aap de bus besturen en dit voorval werd gefilmd.

Sturende aap

Het bizarre filmpje ging viraal op YouTube en heeft er toe geleid dat de chauffeur geschorst werd, dit omdat hij de veiligheid van de passagiers in gevaar bracht.

De hoofdrolspeler van de video is een langoer of hoelman, dit is een kleine apensoort die in heel zuid en zuidoostelijk Azië voorkomt. Sommige soorten hebben zich helemaal aangepast om samen te leven met mensen in steden. Het voorval met de sturende langoer zou plaats hebben gevonden op 1 oktober in de Indiase stad Kanrnataka.

Hoewel het voor miljoenen kijkers zorgde op YouTube, is de werkgever van de buschauffeur woedend. Hij heeft het leven van de passagiers in gevaar gebracht en is geschorst voor het leven, zo verklaart een woordvoerder. Het verkeer in India is berucht om zijn vele doden. In 2013 kwamen er maar liefst 238.562 mensen om bij ongelukken op de weg.