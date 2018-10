Bulgaren monddood gemaakt: Dit kan zo niet langer

Een paar honderd man hebben zich verzameld voor het gemeentehuis van Plovdiv, waar journaliste Viktoria Marinova wordt herdacht. Ze werd afgelopen week op brute wijze verkracht en om het leven gebracht. Ze was een van de weinigen die durfde te berichten over de corruptie in Bulgarije en werd daar – zo lijkt het – op de ergst mogelijke manier voor gestraft.

„Het kan inderdaad zo zijn dat ze op het verkeerde moment op de verkeerde plek was, maar het is hoe dan ook tijd dat hier een einde aan komt”, zegt Plamen (31). Daarmee doelt hij op het gebrek aan onder andere persvrijheid. „We staan binnen de Europese Unie onderaan als het aankomt op vrijheid van meningsuiting. Daar moet verandering in komen, het is tijd dat we laten zien dat we verenigd zijn.”

Tweestrijd

In alle steden in Bulgarije wordt maandagavond een gelijkwaardige bijeenkomst gehouden, maar waarschijnlijk zie je in geen enkele andere stad zo de tweestrijd tussen de mensen die vooruit willen en de machtige bestuurlijke houdgreep als in Plovdiv.

Een paar honderd meter verderop vind je namelijk grote gekleurde letters met de kreet ‘Together’. Daaronder staat trots vermeld dat Plovdiv in 2019 de cultuurhoofdstad van Europa is. „Maar ik vraag me serieus af wat daar van terecht gaat komen”, stelt Plamen. De reden: „Our mayor is kind of a dick - onze burgemeester is een beetje een eikel. Bijna alle projecten waarmee we die titel hebben binnengehaald zijn inmiddels gecanceld. Bijna het hele comité dat alles gepland had, is vervangen door gemeenteraadsleden.”

In dat wat er wel gedaan wordt, heeft hij weinig vertrouwen. „De grote weg hierachter zijn ze wel aan het verbouwen, maar af voor 2019… Ik ben heel benieuwd of ze dat gaat lukken. En wat hun andere plannen zijn: ik heb geen idee. Dat wordt afwachten.”

Eerbetoon

Sala (29) is als journaliste ook aanwezig bij de herdenking om haar collega een eerbetoon te brengen. „Het is heel dapper wat ze deed, ik hoop dat meer journalisten dat durven.” Als ze mij vraagt of er in Nederland wel eens journalisten worden vermoord en ik haar een negatief antwoord geef ‘in ieder geval niet in opdracht van de overheid’, reageert ze bijna verbaasd.

Ook haar boodschap is – of het nu echt een politieke moord was of niet – duidelijk. „Bulgarije moet vooruit. Dit kan zo niet langer.”