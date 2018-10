Britse politie is op zoek naar 'Ross uit Friends'

Het gaat niet goed met de kijkcijfers van RTL Late Night met Twan Huys. Maandagavond werd er een dieptepunt van slechts 180.000 kijkers geteld door Stichting Kijk- en Luisteronderzoek. Deze daling is spectaculair te noemen, in de hoogtijdagen voelden de NPO en Jeroen Pauw de hete adem van de commerciële zender in de nek maar dat lijkt nu voorgoed voorbij.

Wat is er met RTL Late Night gebeurd en hoezo kijkt er niemand meer naar? Nederland is niet alleen een land met 17 miljoen bondscoaches maar ook van 17 miljoen televisie-recensenten. Wij vroegen onze lezers wat ervoor nodig was om hen ervan te overtuigen rond half 11 de '4' op hun afstandbediening in te drukken. Metro kreeg honderden reacties waarvan er geen enkele positief was.

Saaie steriele sfeer