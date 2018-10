Brandmerkende scoutingleider 'nooit meer welkom'

Een derde van de Nederlanders woont in een te lawaaiige omgeving meldde RTL Nieuws op 10 oktober. Altijd maar lawaai om je heen hebben, is schadelijker dan je zou denken. Sanne Veldman (26) weet er alles van. Ze woonde tijdens haar studententijd een halfjaar samen met haar vriend op de Wallen in Amsterdam.

,,Soms was er een klant vervelend, dan drukte een prostituee op het alarm. Als het in de buurt was, word je er wel wakker van. Het klinkt een beetje als een brandalarm”, vertelt Sanne. Samen met haar vriend beleefde ze veel slapeloze nachten en dat kwam meestal niet door de prostituees die beneden aan het werk waren. ,,In principe hoorde je niks van de vrouwen die beneden werkten. Ze hadden altijd zachtjes de radio aan maar zelfs die hoorde je boven niet. Waar we wel last van hadden waren de dronken toeristen die naar elkaar schreeuwden. Ze waren dan aan het ‘overleggen’ of ze wel of niet bij de prostituees naar binnen zouden gaan.”