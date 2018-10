Bommen tussen post Obama, Clinton en CNN

De Verenigde Staten wordt woensdagochtend opgeschrikt door de vondst van drie pakketten met een explosieve inhoud. Deze verdachte pakketjes waren geadresseerd aan Hillary Clinton, Barack Obama en CNN. De situatie is onder controle en er zijn geen gewonden gevallen. Dit bericht wordt aangevuld.

Toen CNN over de aangetroffen pakketten berichtte, ging het brandalarm af tijdens de live-uitzending. Hierop werd ook de studio onmiddellijk ontruimd. Even later werd er door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) inderdaad een verdacht pakketje aangetroffen in de postkamer van het gebouw.

Berichten over dat er tevens een vierde explosief is aangetroffen in de postkamer van het Witte Huis bleken onjuist.

Time Warner Centre

Toen CNN over de pakketten bij Obama, de Clintons en het Witte Huis berichtte tijdens een live uitzending, ging het brandalarm af. Hierop werd Time Warner Centre in Manhattan staat direct ontruimd. Een groot gebied in de omgeving van het hoofdkantoor van CNN is afgezet en er is direct een onderzoek gestart. Na ongeveer een half uur werd bekendgemaakt dat er inderdaad explosief is aangetroffen in de postkamer van het gebouw.

Medewerkers EOD zijn het pand binnen gegaan om ook hier sectie te verrichten op een 'verdacht voorwerp' en een eventueel gevaar te neutraliseren. Ongeveer een kwartier later werd bekend gemaakt dat er inderdaad een explosief in de televisiestudio was. De uitzendingen van de nieuwszender werden overgenomen vanuit een andere studio in Washington DC.

In eerdere berichten werd gesproken dat er tevens een verdacht pakketje was aangetroffen bij de post in het Witte Huis. Dit bericht bleek onwaar te zijn, zo meldt een bron aan persbureau Reuters. Er zijn dus geen vier maar drie explosieven aangetroffen.

Het Time Warner Centre waar CNN gevestigd is ©GettyImage

Bompakketten

In de woning van de voormalige Amerikaanse president Barack Obama en die van Bill en Hillary Clinton zijn dinsdagavond en woensdagochtend explosieven aangetroffen tussen de post.

De bom die was geadresseerd aan de Clintons werd dinsdagavond laat aangetroffen door een medewerker van de geheime dienst die belast is met het screenen van de post van de voormalige presidentskandidaat van de Democratische partij. Het pakketje bedoeld voor Barack Obama werd woensdagochtend aangetroffen, dit eveneens door medewerkers van de Secret Service.

Volgens een verklaring van de Secret Service werden de pakjes er direct uitgepikt tijdens de reguliere screening. De post van (voormalige) Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleders wordt vanuit veiligheidsoverwegingen routinematig gecontroleerd op explosieven. De voormalige presidenten en presidentskandidaat van de Democratische partij zijn nooit in gevaar geweest.

In het statement valt verder te lezen dat er een groot onderzoeksteam op de zaak is gezet. Deze zal op het allerhoogste niveau behandelen waarbij eenheden van federaal, staat en lokaal niveau met elkaar samenwerken. Hiermee willen ze er zo snel mogelijk achterkomen wie de dader is en waar de pakketten vandaan komen. Het Witte Huis heeft de daad veroordeeld en laat in een verklaring weten dat dit soort terroristische misdaden walgelijk zijn.

George Soros

Een woordvoerder van de Amerikaanse Secret Service laat weten dat de pakketjes die bij de Clintons werden aangetroffen om hetzelfde type explosief dat maandag in de brievenbus van filantroop George Soros werd gevonden, dit meldt de New York Times. Ook de verdacht pakketje die gericht was aan CNN lijkt hiermee in verband gebracht te kunnen worden.

De vondst van deze nieuwe bom in een brievenbus lijkt binnen een zeker patroon te passen. George Soros woont namelijk ook in een buitenwijk ten noorden van New York City. Ook de studio van CNN bevindt zich in New York, zij zijn gevestigd in het Time Warner Centre in Manhattan. Obama woont een stuk verderop in Washington DC.

Het explosief dat maandag bij George Soros' woning werd aangetroffen, was ongeveer 15 centimeter lang en gevuld met een explosief poeder. Deze werd door de medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst onder gecontroleerde omstandigheden tot ontploffing gebracht.

Het is onduidelijk wie er achter de brievenbusbommen zit, de daad is nog door niemand opgeëist.