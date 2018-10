Boeren werven middels een blote boeren-kalender

Enkel vroeg opstaan? Iedere dag in een overal lopen? De hele dag door koeien melken? Het boerenleven is heus niet zo ouderwets als het doet lijken. Om jongeren meer te interesseren voor het boerenleven is er een heuse kalender gemaakt. Jawel, een naakte-boerenkalender voor het jaar 2019.

Iedere maand een nieuwe boer

Vrijdagavond worden de ‘pikante’ kalenders, één met boerinnen én één met boeren, onthuld in het Twentse Bathmen. „De vrouwen in ons kalenderteam vonden het na zeven jaar vol sexy boerinnen hoog tijd voor stoere boeren", zegt projectleidster Vesta Kauffman tegen RTL Nieuws. „Ik denk oprecht dat we de meest pure en mooiste Nederlandse mannenkalender ooit hebben geproduceerd.”

In totaal waren 111 aanmeldingen, waarvan er 24 de kalender hebben gehaald. Of er daadwerkelijk nieuwe boeren bijkomen is nog maar de vraag, maar je hebt in ieder geval iets leuks om in de wc te hangen!