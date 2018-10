Bijna 2000 doden bij ramp Sulawesi

Zeker in de grote stad lijkt iedereen altijd hartstikke veel haast te hebben, maar hoe erg is dat nou eigenlijk?

Even doortrappen...

Opzij opzij opzij maak plaats maak plaats maak plaats ik heb echt ongelooflijke haast... Je zou het m’n lijfspreuk kunnen noemen, want ook vanochtend ben ik weer voor de tweede snooze gegaan en die zestien minuten moet ik nu écht inhalen. Ik zit op de fiets met m’n telefoon in m’n hand, want ik wil zo m’n werkmail al scannen en nog snel even een spraakbericht sturen. Oranje. Kóm op. Even een tand erbij en ik kies voor flink doortrappen, drie anderen inhalen en yes, stoplicht gehaald! Als ik niet veel later de redactie op ren, nét op tijd voor de vergadering, voel ik m’n snelle hartslag in al m’n aderen kloppen en hebben de zweetparels zich weer royaal gemanifesteerd op m’n voorhoofd, en in m’n outfit. Morgenochtend... Ik graai hijgend en tevergeefs in m’n tas naar m’n waterfles, die ik in alle haast thuis ben vergeten. Morgenochtend ga ik de dag eens rustig beginnen, straks val ik er nog een keer bij neer!