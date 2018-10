Bij Drugsinfolijn kijken ze nergens van op

Eva Ehrlich hoort van alles, daar bij de Drugs Infolijn. Van ik heb zulke zwarte gedachten na xtc, kan dat kwaad? tot Help, m’n vriend snuift te veel, hoe ga ik ermee om?

Gerustgesteld

Vorige week kon ze nog een jongen met een pillendip geruststellen. Tien minuten later belde z’n vriend: ,,hij voelt zich nu zo veel beter, zou je dat ook alsjeblieft bij mij willen doen?” Het hele jaar door zijn er vragen, maar nu Amsterdam Dance Event weer los is, gaat de telefoon net iets vaker dan op andere dagen, beaamt Eva Ehrlich. Ze is wetenschappelijk medewerker bij het Trimbos- instituut en bemant in elk geval een keer per week de Drugs Infolijn, waar je ook terecht kunt voor vragen over alcohol, gamen en roken en waar vorig jaar 8300 zijn beantwoordt.

Dipje

Zeker ook op de dagen ná ADE weten mensen in hun piekerende daluren, na heftig te hebben gepiekt de nachten -of dagen- ervoor, het nummer (0900-1995) te vinden. ,,Mensen vragen bezorgd of het wel normaal is dat ze zich zo voelen.” Veelal down en moe, ,,ze herkennen zichzelf even niet meer en hebben soms ook vreemde klachten zoals problemen met hun zicht.” Het hoort er allemaal bij, ,,net zoals een kater na te veel alcohol, maar dat vindt wel iedereen normaal.” Niet fijn, maar je moet het uitzitten, adviseert ze, ,,goed voor jezelf zorgen, het gaat vanzelf weer over.” De excessen als heftige hartkloppingen natuurlijk daargelaten, ,,dan adviseren we ze naar hun dokter te gaan.”

Geen wijzende vingertje

Ehrlich noch haar andere collega’s stimuleren het gebruik zeker niet, maar zullen nooit met het wijzende vingertje door de telefoon prikken. ,,Wie zijn wij om onze normen en waarden op te leggen aan anderen en bovendien belt dan niemand meer!” Tja, drugs worden nu eenmaal gebruikt in Nederland en het is maar wat fijn dat er dan een veilige plek is waar je met al je vragen en twijfels terecht kunt. ,,Naar de huisarts gaan, blijkt toch vaak een drempel en bovendien weet hij of zij vaak ook niet precies wat ze ermee moet.”

Doe het veilig: 1 glas per uur

Aan het gebruik van drugs kleven altijd risico’s, maar als je gebruikt, doe het dan zo veilig mogelijk. Dus voldoende, maar niet te veel water drinken bij xtc (een glas per uur), afkoeling zoeken, en het beste is om geen drugs te combineren”.

(Tijds)grenzen vervagen met drugs, dus mensen hebben sneller het gevoel dat ze ‘moeten bijpakken’ of iets anders erbij kunnen nemen. ,,Drugs blijven onvoorspelbaar, zeker als je combineert. Zo is alcohol en GHB een levensgevaarlijke combinatie omdat het twee dempende middelen zijn.” Let op elkaar, houd goed in de gaten wie wat wanneer heeft genomen en laat het van te voren testen. Iets wat al veel wordt gedaan: zo zijn in 2017 11962 monsters aangeboden.

4-FA

Sinds een aantal jaar is de drug 4-FA populair, ook wel bekend als de ‘lekkere kippenveldrug’ of xtc-light onder de gebruikers. Na een opmars is het gebruik daarvan is inmiddels ook alweer afgenomen. Gelukkig ook, want na onderzoek is gebleken dat het hersenbloedingen kan veroorzaken en niet alleen bij ‘overmatig gebruik’. ,,Ook al bij een enkele dosering en zonder andere drugs erbij.”

Uiteenlopend

Ze krijgen vragen (ook via de chat of email) die uiteenlopen van of drugs goed te gebruiken zijn in combinatie met medicijnen of een aandoening tot bezorgde moeders die hun puberzoon hebben betrapt met een jointje en zich afvragen of hij nu verslaafd is. Of van twintigers die ooit begonnen op een after met een buisje GHB, waarna het gebruik vermeerderde en nu niet meer kunnen functioneren zonder. Ja, heftig spul wel, dat G, zoals het in de ‘feestmond’ wordt genoemd en waaraan je, in tegenstelling tot bijvoorbeeld xtc, wel lichamelijk verslaafd kunt raken, ,,en al snel ook.” Het wordt in de (after)party scene al bijna tien jaar steeds veelvuldiger gebruikt: het is goedkoop vergeleken met andere drugs en gemiddeld zo’n 4 euro per 5 ml (ter vergelijk: cocaïne kost gemiddeld 49 euro per gram) en je houdt er geen dip of een kater aan over. In 2017 ging vier procent van de vragen bij de Drugs Infolijn over GHB en het belangrijkste advies dat ze kunnen geven: doseer nauwkeurig en laat het testen, want slechte GHB kan verstrekkende lichamelijke gevolgen hebben.

Zwangere vrouwen

Ze voelt zich meer dan eens een hulpverlener en ja, dat is best een dankbaar gevoel, wanneer ze ruim een uur heeft gepraat met een man of vrouw van wie de partner veel cocaïne gebruikt bijvoorbeeld. ,,Ze zeggen dan vaak hoe fijn het is dat ze ons kunnen bellen en dat we ze nieuwe inzichten geven om met de situatie om te gaan.” Ehrlich begon in 2005 als stagiair bij het Trimbos en na dertien jaar verveelt het nog altijd niet door de afwisseling en het gevoel echt iets te kunnen betekenen. Ze schrikt niet snel van een vraag, al blijft het wel een dingetje als een zwangere vrouw belt met vragen over drugsgebruik. ,,Gebeurt gelukkig niet heel vaak, hoor, maar op dat moment wil ik wel zeggen dat het een gevaar oplevert voor niet alleen jezelf, maar ook voor een ander. Maar ja, hoe zeg je dat zonder meteen te veroordelend te zijn?”