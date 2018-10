Bezorgers veroordeeld voor doodslag na notenallergie

Twee eigenaren van een bestelservice in Engeland zijn veroordeeld voor de dood van de 15-jarige Megan Lee. Ze overleed aan een allergische reactie op het eten van de bestelservice.

Megan had een heftige notenallergie en die bleken tóch in het voedsel van Royal Spice te zitten, de zaak in Oswaldtwistle, Lancashire waar zij haar eten besteld had. De twee eigenaren van Royal Spice zijn veroordeeld voor doodslag vanwege hun nalatigheid.

opmerking

In de opmerkingen die bij de bestelling geschreven konden worden waren de woorden 'garnalen' en 'noten' genoteerd. Dat moest suggereren dat Megan niet tegen garnalen en noten kon. Toch werd vastgesteld dat in de maaltijd die zij uiteindelijk at en die haar dood betekende een enorme aanwezigheid pinda-eiwit zat. Megan reageerde onmiddellijk op een van de gerechten en stierf twee dagen later in het ziekenhuis na onherstelbare hersenbeschadiging.

verslagen

De ouders van het meisje zijn compleet verslagen door de dood van hun dochter. In een verklaring vertellen zij dat hun leven nooit meer hetzelfde zal zijn. "Megan's positieve aanwezigheid en aanstekelijke glimlach zullen voor altijd gemist worden."

"Het breekt ons hart dat ze niet de kans heeft gehad om haar examens af te leggen, iets waar ze zo ongelooflijk hard voor had gewerkt. Dat ze niet haar 16e verjaardag kan vieren of met haar vrienden naar school kan gaan. Megan kreeg niet de kans om haar ambitie te vervullen om in het muziektheater te werken, de wereld te verkennen, verliefd te worden of haar eigen kinderen te krijgen. Het zijn gedachten die ons extreem verdrietig maken, want niemand verdiende het meer dan Megan."

De eigenaren van het afhaalrestaurant ontkenden de beschuldigingen, maar de rechter verklaart dat het 'wachten was tot een ramp als dit zou gebeuren'.

restaurant vol tekortkomingen

Volgens de beschuldigingen was het een grote ramp in het restaurant. De keuken was 'vol tekortkomingen' en zou er slecht aan toe zijn qua hygiëne. Ook werd er nergens opgeschreven welke ingrediënten er in huis waren en op welke datum die zijn opengemaakt. Eén van de veroordeelden ontkent dat hij op het moment van de dood van Megan manager van het restaurant was en meent slechts een bezorger te zijn geweest.

Er is een afweging gemaakt of de notitie bij de bestelling genoeg was om te kunnen concluderen dat Megan een allergie had. In het vonnis werd ook verwezen naar andere voedselbedrijven en de hoop dat deze leren van de zaak en hun normen met onmiddellijke ingang verbeteren. "We dringen er bij alle levensmiddelenbedrijven op aan om hun normen op het gebied van voedselveiligheid te verbeteren en allergieën serieus te nemen. Weet je het niet zeker, speel dan geen Russisch roulette met kostbare levens."