Bezittingen overleden Playboy-baas worden geveild

Het heeft flink wat voorbereiding gekost, maar na jaren is het bijna zover: The Ocean Cleanup gaat beginnen. Dat betekent dat een deze dagen de Nederlandse 'bezem' begint te vegen in de 'plastic soep'. Daarmee bedoelt men een groot gebied in de Grote Oceaan waar veel plastic aan de oppervlakte dobbert.

De bezem heet oorspronkelijk System 001, en is opgebouw als een 600 meter lange veegarm. Een maand geleden vertrok hij uit de haven van San Francisco, waar hij voor de kust eerst uitgebreid getest werd. „We hebben onder meer gekeken of hij goed in zijn vorm, van een C, kwam en of hij die vorm vasthield. Ook wilden we weten of hij meebewoog met de wind en de golven. We hebben hem uit positie gedraaid en gekeken hoe hij zich heroriënteerde. We hebben boeien in het water geplaatst om te testen waar het opgeveegde plastic zich ophoopt'', zegt Lonneke Holierhoek van The Ocean Cleanup. De conclusie: „Het kon bijna niet beter; het ging perfect.''

80 miljoen kilo afval