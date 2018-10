Beeld: Dit wordt de nieuwe leeuwenkoning van Artis!

Kira Mayer is een Russisch Instagrammodel en is gewend is om alles te krijgen wat haar hartje begeert. Maar toen ze na verkeersovertredingen en omkoperij in de cel belandde, was geen ruimte voor een voorkeursbehandeling. Dit tot haar grote ongenoegen.

Het model liep deze lente tegen de lamp. Agenten hielden haar tegen nadat ze ontdekten dat de vrouw zonder rijbewijs rondreed. Dat was ze verloren toen ze eerder iemand aanreed en wegvluchtte. Mayer pikte het niet dat ze niet meer mocht verder rijden en veranderde plotseling in een Spaanse furie.

Eerst begon het model de inspecteur fysiek te belagen en toen dat niet lukte, gooide ze het over een andere boeg. Mayer probeerde hem te verleiden met seksuele diensten, zowel solo als in trio. Helaas, ook dat had geen invloed. De vrouw werd gearresteerd en moest zich voor de rechtbank verantwoorden. Ook een pleidooi voor de rechtbank was vruchteloos, ze werd veroordeeld tot achttien maanden cel.