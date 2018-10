Barbiefan Olcay: Elk meisje mag zijn wie ze wil zijn

Donderdag 11 oktober is het Wereldmeisjesdag: een dag met als boodschap dat elk meisje moet kunnen dromen en haar ambities najagen.

Wereldmeisjesdag sluit aan bij de You Can Be Anything-campagne van Barbie, met als doel dat meisjes alles kunnen zijn en worden wat ze willen. „Barbie laat een kind haar fantasie gebruiken en creëert de eerste dromen en ambities”, zegt zakenvrouw en Barbiefan Olcay Gulsen.

Olcay Gulsen. / ANP

Dromen nastreven

Wereldwijd geloven nog lang niet alle meisjes erin dat ze oneindig veel mogelijkheden hebben. Dat ze volop kansen hebben, net zoveel als anderen. Over de hele wereld worden er nog steeds meisjes behandeld op een manier waardoor ze hun dromen verliezen. Barbie vraagt met de campagne dan ook aandacht voor het wél kunnen nastreven van die dromen. Ieder meisje heeft dromen en ieder meisje moet deze kunnen waarmaken. Moeders hebben hierbij een belangrijk aandeel. Zij spelen een grote rol in hoe hun dochter zich ontwikkelt en welke keuzes ze maakt. Niet voor niets richt Barbie zich met de campagne dan ook op moeders in Nederland. En niet alleen moeders, maar ook ander vrouwen met verschillende beroepen en stijlen moeten een voorbeeld kunnen zijn voor meisjes.

Voorbeeldfunctie

Barbie laat al jaren op verschillende manieren zien dat iedereen er mag zijn, op welke manier dan ook. Door middel van campagnes over rolmodellen, maar bijvoorbeeld ook door het creëren van Barbiepoppen in verschillende maten, met diverse huidskleuren en een eigen beroep en stijl. Meisjes hoeven niet maar één ideaal na te streven. ,,Barbie doet niet aan stigma. Dat maakt het voor mij zo leuk. Niemand wordt uitgesloten en alle vormen, maten en kleuren zijn welkom. Je mag zijn wie je bent”, zegt Olcay. Kinderen leren op deze manier dat een ideaalbeeld niet bestaat en dat ze alles kunnen worden. Toch is dat zo makkelijk nog niet, want niet allemaal kunnen ze het beroep kiezen waar ze van dromen. Maar niets is onmogelijk, vindt Olcay. ,,In welke situatie je ook zit: het lukt, als je maar hard genoeg werkt. Ik denk dat ik daar een goed voorbeeld van ben.”

'Shero'-poppen

Naast deze poppen lanceerde Barbie drie jaar terug al de zogenaamde ‘Shero’-poppen: poppen in het evenbeeld van vrouwelijke inspirators die de weg vrijmaken voor de volgende generatie. Positieve, inspiratievolle vrouwen als plussize model Ashley Graham en Olympisch schermster Ibtihaj Muhammad, die als eerste Amerikaanse een Olympische medaille won in hijab. Olcay: ,,Ik weet nog dat ik Barbie als jong meisje echt als voorbeeld zag. Een sterke, sexy powervrouw die ook nog eens rondrijdt in een stoere auto. Als kind leer je daardoor je fantasie en creativiteit gebruiken. Ik bouwde vroeger altijd een heel verhaal uit met vriendinnen rondom mijn poppen. Barbie heeft echt een voorbeeldfunctie.”

Zelfvertrouwen en verbeelding

En Barbiepoppen hebben meer invloed. Als een meisje met de poppen speelt, kan het bijdragen aan zelfvertrouwen en de verbeeldingskracht. Vandaar dat Barbie de nadruk met deze campagne legt op moeders. Moeders moeten hun dochters laten inzien dat dromen niet alleen bij dromen hoeft te blijven en dat zij hun dochter daar als moeder in kunnen aanmoedigen en dat zetje in de goede richting geven. Ook Olcay deelt deze mening. ,,Ik denk dat moeders hierbij heel belangrijk zijn. Vorig jaar was ik aanwezig bij een bijeenkomst van Barbie en ik zag hoe goed samen spelen alleen al kan zijn voor de band tussen moeder en dochter. De boodschap van de campagne lijkt bekend, maar tóch moet iedereen weten dat alles mogelijk is en daadwerkelijk het vertrouwen krijgen dat het kan.”