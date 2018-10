Auw: nieuw dieptepunt voor kijkcijfers Late Night

Stel je eens voor, je bent een redacteur voor RTL Late Night. Je probeert al sinds september iets te doen aan de dramatische kijkcijfers van de talkshow en elke ochtend weer breekt het angstzweet je uit als de dagelijkse cijfers van Stichting Kijk- en Luisteronderzoek binnenkomen.

Wat er zal er weer behoorlijk wat te bespreken zijn, want er stemden slechts een povere 188.000 kijkers af op het praatprogramma met Twan Huys. Dit is opnieuw een laagterecord.

Kaartenhuys

Humberto Tan, de voorganger van Huys, had er op het laatst ook moeite mee om de kijkers aan zich te binden. Toch zakte Tan nooit zo diep, op zijn 'dieptepunt' in het voorjaar keken er 400.000 mensen naar Late Night: meer dan tweemaal zoveel als maandagavond. En zeker gezien de hoge verwachtingen, is dit een behoorlijke strop voor de best bekeken commerciële zender van Nederland.

188.000, dat klinkt natuurlijk een beetje abstract. De grote concurrent van RTL Late Night met Twan Huys is Pauw, hier keken maandagavond 972.000 mensen naar. Ironisch genoeg was Humberto Tan hier te gast om te praten om te praten over the Black Male Archievers. De herhaling van de NPO-talkshow na middernacht werd 180.000 keer bekeken, ietsje minder dan de reguliere uitzending van Late Night. Het best bekeken programma van de maandagavond was het NOS Journaal van 20:00 met iets meer dan 1,9 miljoen kijkers.

Andere programma's die vergelijkbare kijkcijfers scoorden waren het Klokhuis op NPO3 (183.000), House of Talent op SBS6 (188.000) en een oude aflevering van Two and a Half Man (188.000) op Veronica. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze uitzendingen rond zeven uur waren. Op dat moment zitten er minder mensen voor de buis dan om half 11.

Is het bodem dan nu definitief bereikt? Geen idee, je weet immers pas dat je in een dal zat als de cijfers weer stijgen.