Automobilist dodelijk ongeval in Goes had gedronken

In Kenia is een tuinman ter dood veroordeeld vanwege de moord op de Nederlandse Jacobus Van Der Goes die daar al een tijdje woonde. Een handlanger van de dader heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen. Dit meldde de Keniaanse krant de Daily Nation zaterdag.

Van Der Goes werd in juni 2016 dood gevonden in een septic tank bij zijn huis in Nyali. Hij was toen al maanden vermist. Volgens de rechter in Mombassa is er voldoende bewijs tegen John Ochieng en Joseph Ogolla, die beiden ontkennen dat ze de Nederlander hebben vermoord.

Ernstig hoofdletsel