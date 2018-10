Arrestaties Indonesië na babyhandel via Instagram

In Indonesië heeft de politie vier mensen aangehouden die betrokken zijn bij de verkoop van baby's. Dit deden zij via Instagram.

Vijftien jaar celstraf

The Guardian meldt dat een 22-jarige vrouw haar baby wilde afstaan voor ongeveer 830 euro. Ook heeft de politie een 29-jarige man aangehouden, hij was in het bezit van het Instagram-account waarop de kinderen werden aangeboden. Ook heeft de politie een tussenpersoon en een potentiële koper op Bali gearresteerd. De verdachten kunnen rekenen op celstraffen van zo'n 15 jaar.

Het account presenteerde zich als een advies-organisatie speciaal voor jonge, ongetrouwde en zwangere vrouwen: een taboe in het grotendeels Islamitische Indonesie. In totaal zouden er zeker drie kindjes zijn verkocht via het account. Het account had meer dan 700 volgers en was ongeveer een jaar actief.

Volgens The Guardian is er contact gelegd met Instagram voor een reactie. De reactie is nog niet bekend.