Arjen Lubach is een hit in Hongarije

Zondag met Lubach heeft een hit te pakken in Hongarije. Afgelopen zondag zat er een item in de uitzending over de president Viktor Orbán en dat is inmiddels al een half miljoen keer bekeken in Hongarije. Dat meldt de redactie van het programma.

Strafsancties

In de uitzending gaat Lubach dieper in op de kwestie rondom de Nederlandse politica Judith Sargentini. Zij deed onderzoek voor het Europarlement naar de rechtstaat in Hongarije en schreef een kritisch rapport over de democratie in Hongarije. Kranten, tv- en radiostations worden massaal overgekocht, rechters worden eerder met pensioen gestuurd zodat er nieuwe Orbán-gezinde aangesteld kunnen worden en Orbán heeft een tweederde meerderheid in de kamer, terwijl minder dan de helft van de Hongaren op hem stemden. Ook zou Orbán EU-geld hebben gebruikt om allerlei kleine projecten te financieren: zoals de bouw van een voetbalstadion tegenover zijn huis en een spoorbaan naar zijn geboortedorp, waar niemand gebruik van maakt.

Reden voor de Europese Unie om het over strafsancties tegen het land te hebben, iets waar Hongarije niet blij mee is. Hongarije legt de schuld bij Sargentini neer en maakt haar zwart in bijna alle Hongaarse media. Zo zou ze niet gestudeerd hebben en de feiten niet op een rijtje hebben gehad bij het schrijven het rapport. Ook heeft Orbán een campagne van 18 miljoen euro gestart tegen onder andere Sargentini.

Lubach weerlegt de claims in zijn programma en eindigt het item met een eigen filmpje, in het Hongaars. Hij vraagt de kijkers het te delen met Hongaren, en dat lijkt dus gelukt te zijn.