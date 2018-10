Seksueel wangedrag uitgaan steeds vanzelfsprekender

,,Ik was gezellig met een jongen aan het praten en dansen, heel normaal er was niks aan de hand. Ineens ging hij met zijn hand in mijn shirt en zat hij aan mijn borsten. Ik was zo in shock dat ik niet meer wist hoe ik moest reageren.” Aan het woord is Alicia Conway (21), die tijdens het uitgaan regelmatig met grijpgrage mannenhanden te maken heeft.

Ben je oké?

Om die trend tegen te gaan, lanceerde stichting Rutgers deze week de campagne ‘Ben je oké?’. Die campagne heeft als doel ongewenst seksueel gedrag tijdens het uitgaan bespreekbaar te maken. Als je denkt dat iemand te maken heeft met ongewenst seksueel gedrag, dan kun je aan die persoon vragen ‘ben je oké?’. Zo kunnen mensen die daarmee te maken hebben, hopelijk ‘nee’ zeggen en sneller hulp krijgen.

Elke keer als Alicia met haar vriendinnen op stap ging gebeurde er wel iets. Een hand op haar kont, een man die tegen haar aan ging dansen of iemand die haar probeerde te zoenen. ,,Soms is het iets kleins en dan denk je ‘oké hij is waarschijnlijk dronken dit is tegenwoordig normaal dus ik ga er maar niet op in’. Af en toe zijn het ergere dingen en dan wil je gewoon weg.” Al deze voorvallen hebben zo hun weerslag gehad op Alicia’s uitgaansleven. ,,Ik heb een afspraak met mijn vriendinnen gemaakt. Als we gaan stappen, verliezen we elkaar niet uit het oog. We houden elkaar constant in de gaten. Mocht er iets gebeuren wat ongewenst is, dan helpen wel elkaar.”

Verschil maken

De Ben je oké-campagne kan in haar ogen wel echt een verschil maken. ,,Als iemand naar je toe komt en vraagt ‘ben je oké?’ dan lijkt het me zoveel makkelijker om gewoon ‘nee’ te zeggen. Je krijgt het idee dat het mensen interesseert en dat ze er iets aan willen doen”, stelt Alicia. Berendineke Steenbergen van het Expertisecentrum Weerbaarheid ziet ook zeker het nut van deze campagne. “Bij seksueel geweld denk je bijvoorbeeld vaak dat het je eigen schuld is. Als iemand naar je toe komt en aan je vraagt of je oké bent dan voel je je niet meer alleen.”

Daarnaast legt de campagne volgens Steenbergen goed uit wat omstanders kunnen doen. ,,Vaak zien mensen dingen en weten ze niet wat ze moeten doen. Nu leer je omstanders dat ze op iemand af kunnen stappen en met iemand kunnen praten. Een vraag als ‘ben je oké?’ is een manier om iemand te laten weten dat je die persoon ziet.”

Wat kun je zelf doen?

Alicia en Berendineke hebben nog een aantal tips voor je omtrent het omgaan met, het voorkomen van en het reageren op ongewenst seksueel gedrag.