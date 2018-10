Alexander Pechtold stapt op als partijleider D66

Alexander Pechtold stopt als partijleider bij de D66. Dinsdag neemt hij afscheid en vertrekt hij als voorzitter van de fractie in de Tweede Kamer. Dit heeft hij zaterdagmiddag op het partijcongres in Den Bosch bekendgemaakt.

De fractie zal dinsdag een opvolger kiezen, maakte hij tijdens het congres bekend. „Het is tijd voor nieuw leiderschap."

Vertrek na 12,5 jaar

Pechtold is sinds 2006 de politiek leider van de partij, en boekte grote successen. Maar zijn imago liep schade op door perikelen in de privésfeer. Ook doet zijn partij, sinds vorig jaar een van de vier coalitiepartners, het inmiddels slecht in de peilingen.

„Vandaag eindigt het. Hier op ons congres in Den Bosch stap ik van het podium af. Na 12,5 jaar maak ik als partijleider de balans op en concludeer ik: ik heb alles gegeven, we hebben er alles uitgehaald. Het is tijd voor nieuw leiderschap."

Reactie Mark Rutte

Het aangekondigde vertrek van Alexander Pechtold als fractievoorzitter van D66 is volgens premier Mark Rutte „een groot verlies voor zijn partij en voor de Nederlandse politiek." Rutte geeft in reactie op de aankondiging van Pechtold tijdens het congres van zijn partij in Den Bosch.aan dat hij hem persoonlijk ook erg gaat missen.

Rutte noemt Pechtold „een uitstekend debater, die houdt van het politieke handwerk", „een hartstochtelijk verdediger van de democratie" en „iemand met wie je altijd zaken kunt doen."