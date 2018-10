Advocaat Jenny Douwes: Reactie Twan Huys onjuist

Wat Twan Huys heeft gezegd over de uitzending van RTL Late Night vrijdagavond, klopt volgens advocaat Wim Anker niet. In RTL Boulevard zei Huys dat vooraf duidelijke afspraken zijn gemaakt met Anker over dat alle partijen van de zwarte pietendiscussie aan tafel zouden zitten, ook Jerry Afriyie van Kick Out Zwarte Piet.

'Zwartepiet toegespeeld'

Volgens Anker, de advocaat van Jenny Douwes, is er sprake geweest van miscommunicatie in de voorfase van de uitzending. „Door zijn uitlatingen (van Twan Huys, red.) in RTL Boulevard van zaterdag krijg ik de zwartepiet toegespeeld voor de commotie die is ontstaan tijdens de uitzending van vrijdag", schrijft Anker op zijn website. RTL Boulevard interviewde Huys over de tv-rel vrijdagavond aan zijn tafel. Volgens Huys waren er van te voren wel degelijk afspraken gemaakt met Anker.

Weken geleden zou de advocaat een „goed gesprek" hebben gehad met twee redacteuren van de talkshow, waarin werd gevraagd of hij samen met Jenny Douwes naar de studio kon komen als het pleidooi in de strafzaak bekend was. „Later hoorde ik dat ook een van de betogers van Kick Out Zwarte Piet in de studio aanwezig zou zijn. Wij gingen er van uit dat die in de zaal zou zitten. Er zijn geen afspraken gemaakt om allen aan één gesprekstafel plaats te nemen."

Totale verrassing

Anker zegt zelfs dat dat ook helemaal geen optie was. Douwes was daar niet mee akkoord gegaan en het advocatenkantoor van Anker wil geen discussie voeren over de persoon en kleur van Zwarte Piet. „Daar ging immers de blokkadezaak niet over!"

Voorafgaand aan de uitzending hoorde Douwes dat er alsnog een tafeldiscussie zou komen. Ze zou hebben aangegeven dat ze dat niet wilde en Huys zou haar zijn woord hebben gegeven dat Jerry Afriyie niet samen met haar aan tafel zou komen. „De move van de presentator om tijdens de uitzending toch de heer Afriyie en zijn advocaat aan tafel te noden, was voor ons een totale verrassing."

RTL liet zaterdag weten dat „de Late Night Tafel van Twan Huys van iedereen is."