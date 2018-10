Acht jaar zonder Antonie Kamerling: 'We missen je'

Het is zaterdag precies acht jaar geleden dat Antonie Kamerling is overleden. „Vandaag is de dag en al weet ik dat je ergens bij ons bent en dat is heel fijn - we missen je”, schrijft Isa Hoes op haar Instagram.

Iedereen een hart onder de riem

Isa denkt niet alleen aan Antonie, maar ook aan alle andere mensen die in een vergelijkbare situatie zitten. "Ik ben niet de enige die iemand mist. Ik wil iedereen die er alleen voor staat vandaag een hart onder de riem steken, we flikken het maar mooi in ons uppie - en daar mag best eens bij stilgestaan worden", schrijft ze.

'Ben trots op jezelf'

"Wat je situatie ook is, ben trots op jezelf", gaat Isa verder. "Wees lief - juist voor jezelf , dan is lief zijn voor een ander nog makkelijker! Geniet van de mensen die er wél zijn, de mooie dingen (ook al is dat klein), het zal je helpen."

Antonie Kamerling

Acteur Antonie Kamerling, die onder andere bekend werd als Peter Kelder in Goede Tijden, Slechte Tijden of als Hero in All Stars, maakte op 6 oktober 2010 een einde aan zijn leven. Hij stierf op 44-jarige leeftijd. Isa Hoes schreef een boek over hun leven en de dood van haar man, Toen ik je zag.