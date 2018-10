Aantal files enorm toegenomen, ook vanwege mooi weer

Bijna niets vervelender dan in de file staan, maar toch komt het steeds vaker voor. Want aan de filegroei op de Nederlandse wegen komt maar geen einde, zo blijkt. Het aantal opstoppingen blijft oplopen. In vergelijking met de eerste drie kwartalen van 2017 is het aantal opstoppingen met maar liefst twintig procent gestegen.

Dagjesmensen

Dat stelt de ANWB op basis van de filecijfers over de eerste negen maanden van dit jaar op het totale wegennet. ,,De ingezette trend zet zich ook deze (na)zomer weer gewoon verder door. Het derde kwartaal nam het aantal opstoppingen ook weer toe, mede door het prachtige weer en de vele dagjesmensen die eropuit trokken'', constateert Arnoud Broekhuis.

Vooral in juli was het druk. Door het mooie zomerweer was er veel recreatieverkeer op de weg. Op de wegen in Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg was het daardoor veel drukker in vergelijking met de matige zomer van 2017. Ook veel bermbranden zorgden voor extra oponthoud.

Broekhuis: ,,De filezwaarte is tot nu toe zo’n 20 procent hoger dan vorig jaar. Dat is vooral voor automobilisten te merken die gebruik maken van de grootste knelpunten in het Nederlandse wegennet en dagelijks onderweg zijn op de A27 Utrecht-Breda, de A4 Amsterdam-Rotterdam, de A58 Breda-Eindhoven en de A15 Rotterdam-Gorinchem.''