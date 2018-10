80-jarige Nederlandse vrouw vermist op Mallorca

Een 80-jarige Nederlandse vrouw wordt vermist op Mallorca. Het eiland werd afgelopen dinsdag opgeschrikt door hevig noodweer. Het weer kostte tien mensen het leven, en nog zeker negen mensen - waaronder de Nederlandse - worden vermist.

De familie van de vrouw is naar het eiland afgereisd en wordt daar bijgestaan door de Nederlandse consul. Dit meldt het ministerie van Buitenlandse zaken. Een woordvoerder laat aan het AD weten dat er geen aanwijzingen zijn voor nog meer Nederlandse slachtoffers.

Niet veilig

„De politie is druk bezig met zoeken, haar familie wordt goed op de hoogte gehouden. Dit is alles wat we op dit moment kunnen zeggen.” Ook Journalist Rob Burg uit Eindhoven was op Mallorca toen het noodweer toesloeg. Burg had het geluk aan de kant van het eiland te verblijven waar het noodweer minder heftig toesloeg. Hij laat weten dat zijn tocht naar de andere kant van het eiland bijna onmogelijk was. „Door de hulpdiensten werden we tegengehouden. ‘De wegen zijn niet veilig en allemaal afgezet’, zo zeiden ze tegen ons.”

Burg ging daarom te voet verder. „Ook dat was niet makkelijk, want overal liggen diepe plassen.” De verslagenheid in het dorp is groot, en de verslagenheid enorm. „Mensen zijn overstuur, je ziet ze aangeslagen rondlopen. Je herkent het bijna niet terug, het is een enorme rotzooi. En dan hoor je hier dat dat er nog een kind van vijf vermist wordt, dat gaat je niet in de koude kleren zitten.”

Steun

Volgens Burg zijn er veel mensen op de been en zijn de mensen, vrijwilligers en hulpdiensten begonnen met opruimen. „Het is ook echt alleen dit dorp geweest dat getroffen is. Ik hoorde dat de regiopresident ook al langs is geweest om steun te bieden. Ik hoop dat dat de mensen hier een beetje helpt.”