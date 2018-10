77-jarige vrouw drinkt meer dan 60 jaar alleen Pepsi

Een Britse vrouw biecht het geheim op van haar goede gezondheid: die dankt ze namelijk aan niets minder dan de colablikjes van Pepsi. Sinds 1954 drinkt Jackie Page (77) minimaal vier blikjes per dag, sterker nog; het is het enige drankje dat ze lekker vindt. „Maar ik beschouw het niet als een verslaving”, aldus de Britse in The Daily Mirror.

De vrouw uit Surrey omschrijft zich als fit, gezond en slank: ze vindt zichzelf het bewijs dat cola niet per se ongezond is. Ook al drinkt ze de frisdrank sinds 1954, ze vindt zichzelf geen verslaafde. „Sommige mensen vinden het raar en wijzen mij er op dat het ongezond is, maar daar trek ik mij niets van aan. Ik lust geen water en zal het ook nooit drinken, net zoals koffie en thee.” Ze is dan ook zeer zuinig op haar voorraad blikjes, zelfs haar kleinkinderen en achterkleinkinderen mogen niet aan haar pepsi komen.

Line dance

„Tot enkele jaren geleden ben ik erg slank geweest. Dat ik nu wat zwaarder ben, komt doordat ik minder beweeg. Vroeger deed ik nog aan line dancing.” Ook de waarschuwing dat zoveel suiker slecht is voor de tanden, wuift ze weg met een simpele verklaring. „Mijn generatie bestaat uit oorlogskinderen. We hebben allemaal een slecht gebit. Er is geen bewijs dat dat door de cola komt.”

Ziekenhuis

In totaal heeft ze al voor meer dan 75.000 euro aan Pepsi gedronken, het gaat dan om ruim 90.000 blikjes . Er is ook geen gelegenheid die aan haar voorbij gaat of ze grijpt naar het zoete drankje. Behalve dan die keer dat ze in het ziekenhuis lag. „Ik kreeg toen alleen water. Kun je dat geloven?”