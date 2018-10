75 procent van de stad Venetië staat onder water

Het noodweer dat Italië teistert, heeft maandag zeker vijf mensen het leven gekost. Dat gebeurde op verschillende plaatsen in het land. Ten zuiden van Rome kwamen twee jonge mensen om doordat een boom op hun auto viel. Hetzelfde overkwam iemand in het nabijgelegen Terracina en een wandelaar in Napels. Een vrouw raakte dodelijk gewond door rondvliegend puin.

In de Italiaanse hoofdstad werden scholen gesloten, evenals in tientallen gemeenten in het noorden. De storm en hevige regenval richtten her en der grote schade aan. De bevolking is geadviseerd binnen te blijven. Ook voor dinsdag wordt nog slecht weer voorspeld.

Venetië voor 75% onder water

Vooral de stad Venetië kreeg het flink te verduren en kwam voor 75 procent blank te staan. De harde wind stuwde de golven de lagune in waardoor het waterpeil in de stad steeg tot 1,56 meter boven zeeniveau. Dat was in tien jaar niet meer gebeurd en de verwachting is dat het nog erger wordt. Het San Marco-plein, dat doorgaans het eerst onderloopt, is voorlopig gesloten voor publiek. De politie bracht de laatste toeristen in veiligheid.

Aan de Ligurische kust, waar gewaarschuwd wordt voor vloedgolven van 8 meter, en in Zuid-Tirol is code rood afgegeven. Op de snelweg na de Brennerpas werden zondag verscheidene auto's verrast door een modderstroom. Geen van de inzittenden raakte ernstig gewond. De toestand op de belangrijke route is maandag verder verslechterd.

Eerder al vier arbeiders om het leven

In de nacht van zaterdag op zondag kwamen in de buurt van Crotone in Zuid-Italië vier arbeiders om het leven toen ze bij het repareren van een rioolpijp werden overvallen door een aardverschuiving.