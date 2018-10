45-jarige Nederlander vermist in Thailand

Een 45-jarige Nederlander wordt vermist in Thailand. De man, Dennis Wielaard genaamd, zou afgelopen maandag terugkeren van vakantie, maar is spoorloos vermist.

'Daarna werd het stil'

De ouders van de Haagse man lanceerden zaterdag op sociale media een opsporingscampagne, waarin ze mensen vragen uit te kijken naar hun zoon. Ze hadden voor het laatst op maandagmiddag (maandagavond Thaise tijd) contact met Wielaard, die daar drie weken op vakantie was. Zijn laatste bekende verblijfplaats was Kah Tao, een populaire duikplek.

De Thaise politie is inmiddels ingeschakeld en Nederlandse vertegenwoordiging in Thailand probeert contact met Wielaard te krijgen, wat tot dusver echter niet gelukt is. Aan het Algemeen Dagblad vertelt vader Hans dat er contact is geweest met de Nederlandse ambassade in Thailand: „Die deed navraag naar Dennis bij politiebureaus en ziekenhuizen maar zonder resultaat. Daarna is het stil geworden en verkeren wij in het ongewisse."

Afgeraden

Wielaards vriendin, met wie hij dagelijks contact had de afgelopen weken, schakelde woensdag de politie in Nederland in. Het was de eerste verre reis die Wielaard maakte, alleen zijn vriendin en werkgever wisten dat hij ging. „Mijn echtgenote had hem op 1 oktober nog aan de telefoon maar Dennis zei niet dat hij in Thailand was. Maar goed ook want als we het van tevoren hadden geweten dan zouden we het hem afgeraden hebben", zegt zijn vader.

Wielaard's vader ziet drie opties: een misdrijf, een arrestatie of een vrijwillige verdwijning. „Wij hopen het laatste want dan is Dennis in ieder geval nog in leven maar hoe langer zijn verdwijning duurt, hoe meer we vrezen dat het de eerste optie is.”