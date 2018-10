2018 nu al in top drie van zonnigste jaren ooit

Ook al moeten we nog ruim twee maanden voor we 2018 afsluiten, nu al staat 2018 in de top drie van de meest zonnige jaren ooit. Het record, dat dateert uit het jaar 2003, staat op 2100 zonuren. Dit jaar heeft de zon in Nederland gemiddeld al 1904 uur geschenen.

Weeronline verwacht dat met de maanden november en december erbij, 2018 kan uitkomen op 2045 uur. Dan zou 2018 het op één na zonnigste jaar zijn volgens het weerbureau. Met 1956 uren zon staat het jaar 1959 nu nog op de tweede plaats.

Bovengemiddeld

Het aantal zonuren dat we tot dusver gehad hebben dit jaar, is ver bovengemiddeld voor Nederlandse begrippen. Het gemiddelde ligt namelijk op 1639 uren zon per jaar.

Dat is ook niet raar, want al vanaf vroeg in het jaar hadden we zomers weer in Nederland; in april lagen de eerste zonnenaanbidders al op het strand. De stranden waren dan ook in de zomermaanden drukker dan in veel andere jaren.

Foto: ANP

Warmste oktober

De afgelopen maanden sneuvelden er wel meer temperatuurrecords in Nederland. Zo werd afgelopen week al bekend dat het nog nooit eerder zo warm was geweest in oktober. Metro sprak toen met Jaco van Wezel, meteoroloog bij Weeronline. Hij legde uit dat we door opwarming van de aarde de laatste jaren meer last van extremen. Ook zei hij dat de warmte voorlopig nog wel even in ons land blijft doordat restanten van de tropische orkanen Leslie en Micheal over Spanje en Portugal trekken.