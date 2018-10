1800 jonge knappe koppen gaan voor een betere wereld

1800 jongeren komen deze week naar Den Haag voor de tiende One Young World-top. Gaan zij het verschil voor de wereld van 2070 maken?

Jonge ’leiders van morgen’ vanuit 190 landen zijn van woensdag 17 tot en met zaterdag 20 oktober massaal aanwezig bij One Young World in Den Haag. Met achttienhonderd tegelijk zijn ze, op deze tiende top die voor het eerst in ons land wordt gehouden. Jonge knappe koppen, die op deze jaarlijkse conferentie gedachten en ideeën uitwisselen over wat er gedaan kan worden aan wereldthema’s als duurzaamheid, klimaatverandering, schaarse grondstoffen en sociale ongelijkheid. Maar niet alleen zij komen naar hoofdlocatie World Forum en tal van andere plekken in Den Haag. Koningin Máxima opent de top en ook mensenrechtenadvocate Amal Clooney, topmodel Naomi Campbell en CEO’s van grote bedrijven als Unilever, Deloitte, DSM en Shell zijn aanwezig.

Laatstgenoemd bedrijf selecteerde Nederlandse jongeren met een passie voor duurzame ontwikkelingsdoelstellingen om deel te nemen aan One Young World. Met het OYW Scholarship Programme wil Shell de veelbelovende jongeren helpen om hun ideeën en projecten voor een betere wereld verder te brengen. Deze tien ’externe delegates’, maar ook tien ’interne delegates’ van Shell zelf, kregen in de aanloop naar de conferentie coaching en begeleiding op het gebied van projectmanagement, netwerken en storytelling, om het meeste uit hun ervaring te kunnen halen.

„De jonge talenten bouwen ieder op hun eigen manier aan een betere toekomst”, meldt Shell. In totaal zijn 17,5 miljoen mensen positief beïnvloed door de One Young World ambassadeurs-initiatieven; alleen vorig jaar al 2,5 miljoen mensen (bron: One Young World Impact Report 2017). Veel jongeren die na het event terugkeren in eigen land gaan de politiek in om hun idealen te verwezenlijken of zetten zich middels ontwikkelingswerk in voor de maatschappij.

Ben van Beurden, CEO Royal Dutch Shell en zelf spreker op de top, benadrukt hoe belangrijk One Young World is: „De One Young World-top is een plek waar vooruitstrevende leiders van 18 tot 30 jaar de wereld willen veranderen. Samenwerking is van essentieel belang bij het verkennen van duurzame oplossingen voor mondiale uitdagingen en One Young World is het perfecte platform voor dit open debat. Shell’s bijdrage aan dit open debat is gericht op een van de belangrijkste actuele vraagstukken, namelijk hoe we meer en schonere energieoplossingen kunnen bieden aan iedereen.”

De jongeren bespreken op One Young World de toekomst. Van Beurden blikt alvast vooruit op de wereld van 2070: „Shell’s nieuwste Sky Scenario beschrijft een technisch haalbaar, maar uitdagend traject waarmee onze maatschappij de doelstellingen van het Klimaatakkoord kan realiseren. Samenwerking tussen maatschappij, markten en overheden zouden ervoor moeten zorgen dat we in 2070 klimaatneutraal zijn. Overheden belasten CO₂-rechten, CO₂-emissies zijn duurder, vliegtuigen vliegen op waterstof en ontbossing is geen dagelijkse realiteit meer. We hebben een omslag gemaakt naar elektriciteit voor transport en bijna 40 procent van de wereldwijde energie is dan afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen, zoals de zon en de wind.”

Wat CEO Van Beurden betreft, gaan de jongeren van de top in Den Haag ’het verschil’ maken. „De jongeren van nu zijn de leiders van de toekomst. Daarom investeert Shell in talent en bieden we twintig ambitieuze jongeren de kans om de One Young World-top bij te wonen en hier het meeste uit te halen met behulp van begeleiding en coaching. Na afloop van de conferentie gaan zij naar huis als One Young World-ambassadeur om eigen of bestaande initiatieven verder te helpen, gesterkt door het netwerk van de organisatie.”

Om de bijzondere initiatieven van de ’Shell-externe delegates’ kracht bij te zetten, zijn hun verhalen tot leven gebracht in graffiti-kunstwerken. De werken worden tijdelijk op verschillende plekken tentoongesteld (de jongeren die al voor Shell werken komen in de meeste gevallen niet uit Nederland, de tien ’externe delegates’ allemaal wel). Op Oneyoungworld.shell lees je meer over alle twintig jongeren. Op dinsdag 16 oktober vind je in Metro een bijlage van vier pagina’s, waarin jongeren aan het woord komen over hun ambities en de top in Den Haag.

Richard de Mos, locoburgemeester en wethouder Economie, Sport, Buitenruimte is blij met One Young World in ’zijn’ gemeente: „Den Haag is graag gastheer voor internationale ontmoetingen op het gebied van vrede, recht en veiligheid. Wij bieden een unieke omgeving waar overheden, internationale instellingen, organisaties, gevestigde bedrijven en start-ups en kennisinstellingen aanwezig zijn en elkaar dagelijks ontmoeten. Een belangrijke conferentie als One Young World draagt bij aan de internationale profilering van Den Haag. Het levert een flinke bijdrage aan de lokale economie, al was het alleen maar omdat al die 1.800 jongeren vier of vijf hotelovernachtingen boeken en de lokale horeca bezoeken. Tot slot zorgen alle prominente gasten en inspirerende jonge leiders er ook voor dat Den Haag nog interessanter wordt voor (inter)nationale talenten die willen werken of (door)studeren in een internationale omgeving.”

