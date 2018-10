17-jarige vrouwen worden dienstplichtig

Jonge vrouwen die in 2019 zeventien worden zijn dan dienstplichtig, dat heeft de Eerste Kamer besloten. De kamer nam daar dinsdagmiddag een wetsvoorstel voor aan.

Dreiging

Dat betekent dat in 2019 niet alleen jongens, maar ook 17-jarige meisjes een brief van defensie krijgen met de melding dat ze dienstplichtig zijn. Dit is overigens niets nieuws, de dienstplicht is in Nederland namelijk nooit afgeschaft. „Alleen de opkomstplicht is opgeschort”, legt woordvoerder van Defensie Klaas Meijer uit. „Mocht er in de toekomst namelijk wél een dreiging zijn die dermate erg is dat een oproep noodzakelijk is, kan de opkomstplicht weer ingesteld worden.”

De kans dat die opkomstplicht nu ingesteld wordt, is echter behoorlijk klein. „Ik schat de kans dat er nu iets gebeurt waardoor er een dienstplichtig leger nodig is niet groot, maar je weet nooit hoe de toekomst zich ontwikkelt”, vertelt Meijer. „In de tijd van de Koude Oorlog was het bijvoorbeeld nodig, toen hadden we een leger met 150.000 dienstplichtigen.”

Onderscheid

Hoewel de dienstplicht nu niet aan de orde is, worden er toch nu besluiten overgemaakt. Meijer legt uit dat dit wetsvoorstel al in 2017 in gang werd gezet. „Minister Hennis-Plasschaert zei het niet van deze tijd te vinden dat er onderscheid werd gemaakt tussen mannen en vrouwen in het kader van landsverdediging. Dit is namelijk niet alleen een zaak voor mannen, maar ook voor vrouwen.” In het leger zitten immers ook gewoon vrouwen, ook al is het maar een schamele tien procent.

Met de wetswijziging zal er voorlopige nog niet veel veranderen. Behalve dat naast 17-jarige jongens, de 17-jarige meisjes nu ook post zullen krijgen.