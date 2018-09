Zonder afrekenen de winkel uit; AH begint ermee

De Albert Heijn begint met kassaloos winkelen. Twee AH to go’s in het Amsterdam Universitair Medisch Centrum hebben de primeur; in deze winkels hoeven klanten niet meer langs de kassa, maar ze kunnen zo met hun broodje en sapje de deur uitlopen.

Scannen en zo de deur uit

Met een speciale pas of de AH-tap to go app kun je het prijskaartje van de producten die je wilt, scannen. Vervolgens kun je gewoon de winkel uitlopen. Na tien minuten wordt het bedrag automatisch afgeschreven.

De app werkt nu alleen nog maar voor Android-gebruikers. De app voor iOS en Windows volgt later. Op de lange termijn moeten alle klanten in de tachtig AH to go's in Nederland op deze manier boodschappen kunnen doen. De 'ouderwetse' kassa's blijven wel gewoon aanwezig.

Mijlpaal

„Dit is voor ons absoluut een mijlpaal", zegt Jan-Willem Dockheer, directeur AH to go. „Wie staat er nu voor z’n plezier in de rij? Met de app behoort dit echt tot het verleden en kunnen klanten vrijwel direct genieten van hun aankopen." Volgende week volgt de AH to go bij het metrostation op Amsterdam Centraal.

Ook een Spar in Utrecht werkt met een vergelijkbaar systeem. Klanten kunnen met hun telefoon QR-codes scannen. Spar overweegt dit jaar het systeem verder in te zetten.