Woede om oproep 'mazelenfeestjes' anti-vaxxer

De maand september is voor fruitliefhebbers in Australië een ware nachtmerrie. Nadat er over het hele land verspreid al naalden werden aangetroffen in aardbeien, is er woensdag ook eentje aangetroffen in een mango.

Deze naaldmango is afkomstig uit een supermarkt in Brisbane, meldt de Daily Telegraph. Er raakte niemand gewond, de politie is een onderzoek gestart om de dader op te sporen. In de afgelopen weken zijn er meer dan honderd meldingen geweest van fruitsabotage in Australië. Tenminste 13 mensen raakten sinds 9 september gewond. Onder de slachtoffers zitten onder meer studenten, kinderen en een onfortuinlijke hond.