WK Breakdance: 'Het zijn mijn vrienden geworden'

Dit weekend verzamelen de top vijftien beste breakdancers van de wereld zich in Zürich. Daar wordt namelijk het Red Bull BC One World Final, in de volksmond het WK Breakdance, gehouden.

Vrienden

Wie denkt dat Jeffry Verschoor zich daar als enige Nederlander opvreet van de zenuwen, heeft het goed verkeerd. Het is namelijk erg gezellig. „Ik ken alle dansers die hier zijn, we zien elkaar praktisch ieder weekend”, vertelt Verschoor. Er is ieder weekend namelijk wel ergens een breakdance-competitie ergens in de wereld waar ze elkaar weer tegenkomen. „Het zijn eigenlijk mijn vrienden geworden. Behalve op de dansvloer, dan is het strijden.”

Iedereen wil namelijk winnen. „Op de dansvloer is het competitie, maar zodra je daarvan af stapt is ook de competitie weg. Dan gaan we goed met elkaar om en hebben we het gezellig met elkaar.” Het is ook niet zo dat altijd dezelfden van het clubje er met de winst vandoor gaan. „De wedstrijd is echt een momentopname, het is altijd anders. Zaterdag hebben we een wedstrijd, maar we hebben de vloer nog niet eens gezien. Dat zien we pas op het moment dat de competitie start, en dat kan alle verschil maken.”

Vol voor gaan

Dit is niet de eerste wedstrijd van Verschoor. „Mijn eerste wedstrijd danste ik toen ik dertien was en aan mijn eerste competitie deed ik mee op mijn 15e.” Dansen doet hij eigenlijk de hele dag. „Ik ben op gegeven moment gestopt met school, omdat ik er vol voor wilde gaan. Als leeftijdsgenoten in de wiskundeles zaten, was ik aan het trainen. Als je iets echt leuk vindt, moet je er gewoon voor gaan. Volledig.” En dat deed Verschoor.

Hij heeft het idee dat er meer aandacht is gekomen voor het breakdancen. „Het begint echt terug te komen. Deze wedstrijd wordt waarschijnlijk miljoenen keren bekeken.” En hoewel er in Nederland nog niet veel gesproken wordt over het breakdancen, doen we het wel goed. „We zijn een van de sterksten!” zegt Verschoor. Zo won zijn crewlid Menno van Gorp vorig jaar het event. Hij snapt wel dat het dansen minder leeft in Nederland. „Het is niet zo dat kinderen massaal aan het breakdancen zijn. Ik snap dat er meer aandacht is voor het WK voetbal, want half Nederland voetbalt ook. Mensen komen simpelweg minder makkelijk met breakdance in aanraking.

Over de wedstrijd van zaterdag heeft hij een goed gevoel. „Ik heb dit jaar hard getraind, ik voel me stabieler en ben ook iets meer gewend aan deze competities. Eigenlijk voel ik me gewoon goed.” Maar net als de wedstrijd is ook dat gevoel een momentopname. „We weten momenteel nog heel weinig van de wedstrijd, dus misschien dat ik er vrijdag toch anders tegenaan kijk.”