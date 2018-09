Werk Angelique en Danielle maakt anderen gelukkig

Van 24 tot en met 28 september is het de Week van het Werkgeluk. Een week waarin het werkgeluk van werknemers centraal staat. Twee vrouwen die dolgelukkig worden van hun werk zijn Angelique van Arkens (19) en Danielle Hol-Meijer (39). Angelique werkt als prinses bij Disneyland Parijs en Danielle werkt als verpleegkundige in de thuiszorg.

Disney prinses

Naam: Angelique van Arkens

Leeftijd: 19

Woonplaats: Chessy, Parijs

Werk: Prinses, parade en karakter bij Disneyland Parijs

Disney prinses Angelique: 'Ik wil bijdragen aan het geluk van een ander'.

,,Ik werk nu 3 maanden bij Disneyland Parijs. Toen ik klein was wilde ik daar al werken. Performen is iets wat ik graag doe, daarom heb ik een dansopleiding bij Lucia Marthas in Amsterdam gevolgd. Online zag ik een bericht over een auditie bij een dansstudio voor een baan bij Disneyland en toen dacht ik ‘dat ga ik gewoon doen’.

Disneyland is een plek waar alle magie tot leven komt. Daarnaast is Disney niet leeftijdsgebonden. Of je jong of oud bent, je voelt je jong in je hart. Het is heel mooi om te zien dat mensen een glimlach op hun gezicht hebben mede door jou. Ik wil graag bijdragen aan het geluk van een ander. De bezoekers even laten vergeten wat er in de buitenwereld allemaal gebeurt.

Ik voel de magie nog steeds. Als ‘karakter’ heb ik soms een meet & greet met de bezoekers. Ze gaan met je in gesprek en vertellen dingen die ze tegen niemand anders zouden zeggen. Dingen als: ‘dankzij jou voel ik me weer gelukkig’. Ook met kinderen op de foto gaan of ze een handtekening geven is bijzonder. Ze hebben je overal gezien en als ze je dan ontmoeten is dat voor hen de grootste droom die uitkomt. Op dat soort momenten voel ik me heel gelukkig.

Als je iets wilt of ergens van droomt ga ervoor en twijfel niet. Doe wat jou gelukkig maakt en laat niemand je wat anders zeggen. Je werk is iets waar jij je geld mee verdient. Als je met tegenzin naar je werk gaat, dan heeft dat invloed op je leven buiten je werk.”

Verpleegkundige

Naam: Danielle Hol-Meijer

Leeftijd: 39

Woonplaats: Amersfoort

Werk: Verpleegkundige in de thuiszorg

Verpleegkundige Danielle: 'Wat mij gelukkig maakt in de thuiszorg is de waardering van mijn zorgvragers'.

,,Ik werk op dit moment vijf jaar in de zorg. Daarvoor werkte ik in de kinderopvang. Wat mij gelukkig maakt in de thuiszorg is de waardering van mijn zorgvragers. Zo is er een oudere man die elke keer als ik langskom zegt: ‘ik ben zo blij dat je er weer bent’. Ook ben je redelijk zelfstandig bent. Je functioneert in een team maar alles draait om de zorgvrager.

Je komt bij iemand thuis dus iedere situatie is anders. Je moet handelen met de spullen die je in huis hebt, dat maakt het werk heel uitdagend. Daarnaast ben ik iemand met een zorghart, als je dat niet bent dan kun je dit werk niet doen.

Toen ik de overstap maakte van de kinderopvang naar de thuiszorg had ik nooit verwacht, dat je zoveel kunt betekenen voor mensen. Mensen zijn vaak de hele dag alleen en vereenzamen. Jij kunt ze even uit die eenzaamheid halen door een praatje met ze te maken.

Daarnaast voer je hele bijzondere gesprekken met mensen. Ik heb bijvoorbeeld een meneer in de zorg die niet heel fit en kwiek meer is. Hij is ziek geweest en knapt nu steeds verder op. Iedere keer als ik daar kom, is zijn reactie: ‘Als jij er bent weet ik zeker dat alles goed verloopt’. De fotoboeken passeren ook regelmatig de revue. Dan krijg je een hele mooie foto te zien van een jonge kwieke man die naast zijn legermotor staat. Dat complimentje dat je dan geeft over die foto, daar maak je iemands dag mee. Hoe fijn is het om weer even dat geluk in iemands ogen terug te kunnen zien.

Geluk is voor iedereen in welk vak dan ook heel belangrijk. Als je niet gelukkig bent in je werk kun je ook niet functioneren.”