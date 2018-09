‘We moeten iets doen’ Al 45000 euro voor Oss

„Mijn hart brak toen ik het nieuws hoorde.” Nick Nietveld zat in de auto met zijn vriendin toen hij de eerste berichten over het treindrama in Oss binnenkreeg. „Ik wilde helpen. Die mensen komen straks in zulk zwaar weer terecht”, vertelt Nietveld. „Ik moet iets doen.” Dus startte hij een inzamelingsactie.

Anonieme donaties

„De nabestaanden en familie hebben nu al zo’n zware klap te verduren, en dan moet de financiële klap nog komen.” Nietveld ziet grote uitgaven. „Er moet een begrafenis betaald worden, of een rolstoel of aanpassingen in huis gedaan worden.” Volgens hem kan een begrafenis algauw vijftienduizend euro kosten en „je weet niet hoe die mensen uit zo’n situatie komen”.

Nietveld stelde een doel: tienduizend euro per slachtoffer. „Ik had niet verwacht dat de actie zo hard zou lopen.” De teller staat namelijk nu al op meer dan 45.000 euro. „Het ging los toen de actie in Oss zelf werd gedeeld.” Donaties stroomden binnen. „Bedragen tussen de vijf en twintig euro, maar ook anonieme donaties van 500 euro”, vertelt Nietveld. „Zelfs bedragen van 1500 en 1600 euro kwamen voorbij. Ieder beetje helpt, het is voor een goed doel.”

Hart onder de riem steken

Het oorspronkelijke plan was om 60.000 euro op te halen, maar Nietveld laat de inzamelingsactie ook daarna open staan. „Alles wat erbovenop komt is mooi meegenomen en zal eerlijk verdeeld worden. Mocht blijken dat er genoeg geld is voor de slachtoffers en de familie, zou ik ook willen kijken of er iets over is voor de hulpverleners of de machinist. Hen zou ik een hart onder de riem willen steken.”