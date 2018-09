Vrouwen dubbel zoveel kans op kanker door alcohol

Roken, veel vet en een ongezonde levensstijl in het algemeen: er zijn verschillende factoren die het risico op kanker verhogen. Ook alcohol kan het risico op het krijgen van kanker verhogen. Voor onderzoekers dus tijd om te kijken hoeveel we mogen drinken om het risico binnen de perken te houden.

Het nieuwe onderzoek kijkt naar de bijdrage van verschillende hoeveelheden alcohol op het risico op de twintig meest voorkomende kankersoorten. Als de risico’s van de kankersoorten worden samengevoegd blijkt dat tot vijftien gram alcohol per dag het totale risico niet is verhoogd. Vanaf vijftien gram alcohol per dag is er wel een risicoverhoging. De studie is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Nutrition and Health Sciences.

Nieuwe aanpak

De onderzoekers richten zich op de twintig meest voorkomende kankersoorten in de westerse wereld. Op basis van bestaande wetenschappelijke data berekenen ze bij verschillende hoeveelheden alcohol wat het risico is om deze soorten kanker te krijgen. Dr. Henk Hendriks: „Deze aanpak is nieuw en geeft een indicatie van de bijdrage van alcohol aan het risico op de meest voorkomende kankersoorten in de westerse wereld. Door dit voor verschillende hoeveelheden alcohol te berekenen krijg je inzicht vanaf welke hoeveelheid alcohol het risico is verhoogd. Deze informatie kan nuttig zijn in de voorlichting over wat mensen kunnen doen om hun risico op kanker te verlagen.”

Vijftien gram

Wat bleek? Vijftien gram is de tovereenheid. Als je onder die hoeveelheid blijft, zou er geen risicoverhoging zijn op het krijgen van de meest voorkomende kankersoorten. Over het algemeen geldt: hoe meer alcohol, hoe hoger het risico op kanker. Opvallend is ook dat vrouwen gevoeliger zijn voor het risico dan mannen. Terwijl het risico bij het drinken van vijftien gram of meer voor mannen tussen de 15 en 29 jaar met drie procent omhoog gaat, is dat voor vrouwen in dezelfde leeftijdscategorie maar liefst acht procent.

Foto: Kennisinstituut Bier

Soorten kanker

Alcohol zou het risico op zes soorten kanker verhogen. Het gaat om kanker aan het hoofd, de hals, de slokdarm, de borst, de lever en de dikke darm. Bij borst- en dikkedarmkanker is het risico al wat verhoogd bij het drinken van maar één glas. Het risico op de andere kankersoorten loopt 'pas' op als je meer dan één glas drinkt.