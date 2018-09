Vrouw treft dertig giftige spinnen aan in nieuw huis

Mocht je op huizenjacht zijn, controleer dan de hoekjes, kelders, zolders en kieren goed. Nicole Photianos uit de Amerikaanse staat Georgia kwam tot de angstaanjagende ontdekking dat het in haar pas gekochte woning krioelde van de vioolspinnen. Tot haar grote ontsteltenis bleek ze haar pas gekochte huis te delen met minstens dertig achtpotige huisgenoten.

Ze heeft geen idee hoe ze van de giftige beesten af moet komen. „Misschien moet ik het huis maar in de brand steken," grapte ze tegen journalisten van WSBTV.

Vioolspin

De vioolspin (of bruine kluizenaarsspin) is qua grootte niet bepaald indrukwekkend; het beest wordt zo'n anderhalve centimeter groot en is daarmee niet bepaald intimiderend. Een gemiddelde Hollandse kruisspin is groter. Toch heb je waarschijnlijk liever een grote harige turantula in huis dan deze soort. Vioolspinnen zijn namelijk behoorlijk giftig en kunnen lelijk bijten. En om dit allemaal nog erger te maken; ze nestelen zich graag in woningen.

Een beet van deze spin kan uiterst pijnlijk zijn, maar ze zullen eerder vluchten dan bijten. Het verschilt per persoon hoe hevig de reactie is; de een voelt niks de ander moet naar het ziekenhuis. Veel mensen krijgen binnen 24 tot 36 uur last van rusteloosheid, koorts, rillingen, misselijkheid, zwakte en gewrichtspijn. In ernstige en zeldzame gevallen kan er door een beet zelfs huid afsterven, vooral infecties in combinatie met de wond kunnen erg gevaarlijk zijn.

Een beet kan vrij pijnlijk zijn ©Wikimedia Commons

Verdelgen

Photianos heeft contact opgenomen met de vorige bewoners over haar ongewenste medebewoners. Zij hebben in de tien jaar dat ze in het huis gewoond hebben nooit bezoek gehad van een vioolspin. Waarschijnlijk zijn de spinnen de woning binnengeslopen toen deze vier maanden leeg stond en er een schimmelprobleem moest worden opgelost. Vanwege deze werkzaamheden verlieten ze hun schuilplaats en werden ze zichtbaar.

Hoewel vioolspinnen vaak in huizen voorkomen zijn ze behoorlijk verlegen. Volgens een verdelger is het daarom lastig om van ze af te komen. Echt kritisch op hun omgeving zijn ze ook niet. „Eigenlijk elk donkere rustige plekje kan als schuilplaats voor de spin dienen. En dit soort ruimtes komen nu eenmaal voor in gebouwen," aldus een verdelger tegen Fox News.

Een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verdelgen van vioolspinnen is op de zaak gezet. Moeten we in Nederland ook bang zijn voor vioolspinnen? Nee, ze komen alleen maar voor in het zuidoosten van de Verenigde Staten.