Vrouw heeft enorme iPhone als grafsteen

In de tijd dat we bijna vergroeid zijn met onze mobiele telefoons was het misschien wachten op het volgende, bizarre feitje: een vrouw uit Rusland heeft als grafsteen een iPhone met een foto van haarzelf als 'screensaver'.

Wie de grafsteen in real life zou willen zien, moet een bezoekje brengen aan de begraafplaats in de Russische stad Ufa.

iPhone van basalt

De vrouw, Rita Shameeva, was 25 jaar toen ze overleed in januari 2016. Een hele tijd was er geen gedenksteen, maar recent besloot de vader van de jonge vrouw om een gepaste steen te plaatsen. Waarschijnlijk was de vrouw in kwestie verslaafd aan haar mobiele telefoon, want de vader koos voor een enorme iPhone als grafsteen, gemaakt van basalt en met een afbeelding van de vrouw als screensaver.

Volgens Daily Mail is de plaatselijke grafsteenmaker niet verantwoordelijk voor de steen. ,,Ik zag deze ongebruikelijke steen pas afgelopen week voor het eerst", verklaart hij.

Voor het eerst

Een bezoeker van het kerkhof, Nikolay Yevdokimov, vertelde aan de plaatselijke krant ProUral dat hij dacht dat hij hallucineerde toen hij de steen zag. ,,Hoe kan een Amerikaanse iPhone plotseling verschijnen op ons kerkhof. En dan zo'n enorm ding! Ik kwam dichterbij en was verbaasd. Ik heb enorme grafstenen gezien in mijn leven, maar om er eentje te maken in de vorm van een iPhone... dat is voor het eerst."

Er wordt gezegd dat de steen afkomstig is van een Siberisch bedrijf dat speciale 'accessoires voor de dood' levert. De ontwerper, Pavel Kalyuk, bouwde een zelfde soort grafsteen als een grap voor zijn advertenties.