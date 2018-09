Vrouw brandt huis af om diefstal te verdoezelen

In het Belgische Mechelen zit een 47-jarige vrouw vast op verdenking van diefstal en brandstichting. De vrouwe werkte als schoonmaakster en had in het huis waar ze poetste iPads en laptops gestolen. Om dat te verdoezelen nam ze een drastisch besluit: ze stak het huis in brand.

Eerder deze maand wist de recherche van de Mechelse politie het verhaal te ontrafelen. „Er rees een vermoeden, daarom hadden we een branddeskundige ter plaatse gestuurd", vertelt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens. „Hij bevestigde het vermoeden van de recherche." Niet veel later werd de schoonmaakster van de woning aangewezen als dader. „Er waren ernstige aanwijzingen dat de vrouw de brand had aangestoken. Dit omdat ze als laatste gezien was in de woning voor de brand", aldus Claessens aan het AD.

Onbewoonbaar

De gevolgen van de hevige brand waren gigantisch: de bovenverdieping brandde volledig uit en in de rest van de woning was er rook- en waterschade. De woning werd een tijdje onbewoonbaar verklaard, maar inmiddels zijn de bewoners de woning aan het heropbouwen.

De woning in Mechelen werd eerder dit jaar onbewoonbaar verklaard na de zware brand. Foto: David Legreve

Financiële problemen

De 47-jarige schoonmaakster stak met lucifers het matras in de slaapkamer in brand. Het was nog niet meteen duidelijk waarom, maar tijdens het onderzoek kwam later ook aan het licht dat er een aantal iPads en een laptop waren gestolen, meldt Claessens. Naar verluidt had de vrouw ook een tv-toestel beschadigd en tal van andere verwoestingen, waaronder aan de deur, toegebracht. „Dat deed ze om de indruk te wekken dat er was ingebroken", aldus Claessens. De vrouw beweert dat het nooit haar bedoeling was zoveel schade te veroorzaken. Volgens haar advocaat pleegde de vrouw de diefstal omdat ze in de financiële problemen zit.

Ander huis

Binnenkort zal de vrouw zich moeten verantwoorden voor de rechtbank. De recherche gaat ook onderzoeken of de vrouw nog andere diefstallen heeft gepleegd bij gezinnen waar ze poetste. „We hebben momenteel al zeker een ander feit gelinkt aan deze vrouw", stelt parketwoordvoerster Claessens. „Ook hier ging ze ervandoor met spullen en bracht ze beschadigingen aan zodat het leek alsof er was ingebroken."