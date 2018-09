Volgende week in Amsterdam: Trump in z'n nakie

Nederland was gisteren in de ban van een angstaanjagend nieuwsbericht: in de Limburgse plaats Weert waren zeven terreurverdachten opgepakt. De mannen tussen de 21 en 34 jaar oud zouden plannen hebben gehad om een terroristische aanslag te plegen op een groot evenement. Eén van hen zat zelfs nog in zijn proeftijd, omdat hij had vastgezeten op verdenking van het aansluiten bij islamitische extremisten in Syrië. Wat weten we tot nu toe?

Grote politieactie

Naast een aanslag op een groot evenement hadden de terreurverdachten ook een autobom willen laten ontploffen. Voor de aanslag wilden ze vermoedelijk machinegeweren en bomvesten gebruiken. Bij hun aanhouding vond de politie in totaal vijf handvuurwapens. „Dit is meer dan een klein clubje jongens dat een keer heeft gefilosofeerd over een aanslag”, vertelde terrorismedeskundige Jelle van Buren donderdagavond tegen Nieuwsuur. Volgens de deskundige gaat het om een serieuze poging tot een grote aanslag.