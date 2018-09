Vluchteling krijgt lagere straf voor verkrachting

Een achttienjarig slachtoffer werd twee jaar geleden in een winkel aan de Amsterdamse Nieuwendijk verkracht door een Afghaanse vluchteling. Deze Zaman S. (toen 36) kreeg afgelopen 18 juli een lagere straf opgelegd dan gebruikelijk is. De reden hiervoor zou zijn dat hij anders zijn verblijfsvergunning zou kwijtraken.

De Telegraaf schrijft dat rechtbank rekening hield met het feit dat S. In Nederland zijn leven aan het opbouwen was, dat de verkrachting twee jaar geleden plaatsvond, dat de verdachte nooit eerder in Nederland is veroordeeld, en met zijn uit Afghanistan overgekomen zwangere vrouw. Op grond hiervan besloot de rechtbank niet mee te gaan met de 24 maanden gevangenisstraf van de Officier van Justitie.

Woest

De vader van het slachtoffer is woest en vindt de straf veel te mild. „Hier is geen recht gedaan. Ik word hier zo boos over. Verblijfsvergunning afpakken en het land uitgooien, zou ik zeggen. Misschien is dit in zijn land normaal, maar hier niet.”

Het verweer van S. - dat de seks met het meisje vrijwillig was - geloofde de rechtbank niet. De rechtbank acht het onwaarschijnlijk dat het meisje uit vrije wil seks had met een veel oudere man die ze nooit eerder had gezien.

De verkrachting vond plaats in 2016 en vond plaats in het magazijn van de winkel was S. werkte. Het slachtoffer was aan het winkelen voor een tas toen S. Haar betastte, haar dwong hem oraal te bevredigen en haar uiteindelijk verkrachtte. S. Is veroordeeld tot twintig maanden cel.

Ophef

Richard Korver, advocaat van het meisje, is van mening dat het verliezen van een verblijfsvergunning in een geval als deze geen overweging mag zijn. „Deze man staat in ons land straks, onbehandeld en korter gestraft dan wanneer hij geen verblijfsvergunning had, weer op straat. De gevoelens van onveiligheid die het meisje door het misdrijf kreeg, zijn door deze uitspraak eerder versterkt dan verminderd.”

Inmiddels is ook in politiek Den Haag ophef ontstaan over de zaak. Regeringspartij VVD wil opheldering van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens dee rechtbank was het „niet de bedoeling” dat de straf leidt tot „verregaande vreemdelingenrechtelijke consequenties.”

Ook andere partijen reageren geschokt. „Dit is met geen pen te beschrijven”, twittert Geert Wilders. „Het Nederland van Mark Rutte is zoek.” Thierry Baudet twittert: „Ik ben niet boos, ik ben woest.”