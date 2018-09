In het Brabantse Oss heeft donderdagochtend rond half negen een ongeval plaatsgevonden, het gaat om een botsing tussen een bakfiets en een trein. De politie meldt dat er twee zwaargewonden zijn en vier doden. De vier doden zijn kinderen in de leeftijd van vier tot elf jaar, nog een kind en volwassene raakten zwaargewond.

Veel verschillende hulpdiensten zijn met de hoogste prioriteit naar de locatie geroepen. De brandweer, politie en ambulance zijn aanwezig. De brandweer heeft de omgeving afgezet met schermen. Ambulancepersoneel ontfermt zich over de slachtoffers. Ook zijn er twee traumahelikopters ingeschakeld.

Mensen die de bakfietsbestuurster kennen zeggen dat de kinderen van een voorschoolse opvang kwamen. De vrouw die de elektrische bakfiets bestuurde, had net een of meer kinderen afgezet bij een school en was op weg naar een volgende school. Op het moment van het ongeval waren de spoorbomen gesloten. Een van de bomen is afgebroken.

Slachtofferhulp

Het Brabants Dagblad meldt dat de kinderen allemaal bij kinderopvang Okido aan de Obrechtstraat in Oss zaten. Hevig geëmotioneerde ouders en werknemers van de creche zijn daar opgevangen. Ze zitten bij elkaar, houden elkaar vast en bellen geliefden. Slachtofferhulp Nederland heeft onmiddellijk na het ongeval op het spoor medewerkers naar de plek gestuurd voor de opvang van getuigen en betrokkenen. Het gaat waarschijnlijk om vele tientallen getuigen en de medewerkers gaan ook naar de scholen waar de omgekomen kinderen op zaten.

,,Bij dergelijke zware gebeurtenissen zijn we meteen ter plekke'', aldus een woordvoerster. Getuigen van het ongeval worden op aparte locaties opgevangen. ,,Het ongeval is in de spits gebeurd op een overgang die zowel door automobilisten, fietsers als bromfietsers wordt gebruikt. Ik heb geen exacte aantallen, maar gezien die omstandigheden heb je het al snel over tientallen mensen'', aldus de woordvoerster.

Slachtofferhulp is ook aanwezig op de scholen van de slachtoffers om hun medeleerlingen op te vangen. De organisatie blijft de betrokkenen, mogelijk in combinatie met andere zorgverlenende instanties, ook de komende tijd goed in de gaten houden. ,,Onze ervaring is dat mensen, bij dit soort ingrijpende gebeurtenissen, hier weken of maanden last van kunnen houden.''

Toegestaan

De Brancheorganisatie Kinderopvang noemt de dodelijke aanrijding een verschrikkelijk noodlottig ongeval. ,,Zo'n tragisch ongeval is voor iedereen een zwarte dag'', aldus een woordvoerder. Zolang nog niet duidelijk is waardoor het ongeluk is gebeurd, wil de brancheorganisatie niets zeggen over bijvoorbeeld regels en afspraken. Op zich zijn de elektrische bakfietsen toegestaan ,,en daar gelden normale verkeersregels voor. Kinderdagverblijven hebben protocollen en afspraken met ouders. In principe mag iedere medewerker op zo'n bakfiets rijden, getraind of ongetraind, maar normaal gesproken hebben de medewerkers er ervaring mee.''

Volgens de woordvoerder doen kinderdagverblijven ,,er alles aan om een veilig transport te garanderen. Vandaar dat zo'n ongeluk voor iedereen het ergste is wat je kan overkomen.''

Medeleven

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (die over de spoorwegen gaat) betuigt haar medeleven in een tweet. „Wat een afschuwelijk nieuws. Knoop in mijn maag bij dit bericht. Heel erg veel sterkte aan de betrokkenen”. Ook Joos van der Zanden, zelf treinmachinist en schrijfster van het boek '189 in flarden', leeft heel erg mee met alle betrokkenen: ,,Dit is het ergste wat je als machinist kan overkomen, en vergeet de conducteurs ook niet." De NS heeft voor de reizigers in de trein en de collega's ter plaatse hulp ingeschakeld. ,,We richten ons nu vooral op de hulp en nazorg voor de reizigers en de collega's'', aldus de NS. Topman Roger van Boxtel was in Berlijn, maar hij keert vanwege het ongeluk vervroegd terug naar Nederland.

Onderzoekers van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn onderweg naar Oss voor verkennend onderzoek naar het ongeval. Op basis van deze verkenning volgt later een besluit over een eventueel vervolg, aldus de raad.

Inktzwarte dag

Het gaat in dit geval om een bewaakte spoorwegovergang, waar de trein van Nijmegen naar Den Bosch reed. Het treinverkeer ligt daar tot zeker half twaalf 's middags stil. De NS is zeer aangeslagen na het zware ongeluk. ,,We hebben verder nog geen details en worden op de hoogte gehouden door de politie. Dit is echt een vreselijk ongeval'', aldus de woordvoerder. Ook ProRail spreekt van een „inktzwarte dag" en vindt het verschrikkelijk. Zij melden ook dat op deze spoorwegovergang in Oss sinds 1975 vijf eerdere ongevallen gebeurden. Daarbij vielen in totaal twee doden en vier zwaargewonden. De laatste keer was in 2000, toen vielen er geen slachtoffers.

Inmiddels zijn de hulpdiensten bijna klaar met hun werkzaamheden op de plaats van het ongeval. Dan kan de politie beginnen met onderzoeken hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren.