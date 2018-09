Veel doden en chaos na tsunami Indonesische Sulawesi

In de chaotische situatie op het Indonesische eiland Sulawesi worden langzaam maar zeker steeds meer doden geteld. Een dag na de aardbevingen en de tsunami zijn er volgens een woordvoerder ,,al veel lichamen langs de kust gevonden".

Geen communicatie

Op dit moment is van 384 mensen zeker dat ze zijn omgekomen door het natuurgeweld. Dat zegt de Rampenbestrijdingsdienst van het eiland. Volgens de woordvoerder van de dienst gaat het dodental helaas nog flink oplopen. Ze vinden zelf veel lichamen, maar communicatie met andere teams is lastig. Veel communicatielijnen zijn verwoest door het water, dus heeft dit team nog geen updates ontvangen.

Overlevenden dragen een slachtoffer. Foto: ANP

De meeste slachtoffers zijn waarschijnlijk gevallen in of rond Palu, de hoofdstad van Sulawesi. Daar zijn tot nu toe 540 gewonden geteld. Het water kwam in de hoofdstad aan land. Hulp aan het getroffen eiland is moeilijk te geven door de weggevallen communicatie. Indonesische media meldden dat de stroom is uitgevallen en het vliegveld van Palu buiten werking is.

Er zijn voor zover bekend nog geen aanwijzingen dat er Nederlanders onder de slachtoffers zijn, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie is in nauw contact met de ambassade in Jakarta.

Inwoners van Sulawesi lopen langs lichamen van overledenen. Foto: ANP

Op video's op sociale media is te zien dat de tsunami het eiland bereikt en dat meerdere huizen worden weggevaagd door het water. Kort nadat de golf aan land kwam, werd al duidelijk dat meerdere mensen vermist worden. Hoeveel precies, is nog niet bekend. Door de aardbevingen die voorafgingen aan de tsunami was al zeker een persoon omgekomen.

De tsunami ontstond na de aardbeving met een kracht van 7,5. Daarvoor was er al een beving met een kracht van 6,1. Kort voor de golf van twee meter hoog het eiland bereikte, werd de tsunamiwaarschuwing ingetrokken, omdat de golf leek te zijn verdwenen. Hierdoor waren bewoners minder op hun hoede.