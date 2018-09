Vaker incidenten met stints op spoorwegovergangen

Na het drama in Oss, waarbij een stint en een trein met elkaar in botsing kwamen en vier kinderen kwamen te overlijden, komen vanuit het hele land berichten over stints die (tijdelijk) niet meer gebruikt worden. RTL Nieuws schrijft dat er vaker incidenten met stints zijn geweest.

Kinderen gered

Een buitenschoolse opvang in Baarn heeft twee keer met een stint stilgestaan op het spoor, waarbij er één keer kinderen door de bestuurder en omstanders uit de stint zijn gehaald.

Volgens de BSO zijn de kinderen niet in gevaar geweest, maar ouders twijfelen daarover. De kinderen moesten namelijk snel uit de kar gehaald worden en de stint kon uiteindelijk net op tijd van het spoor getrokken worden. Volgens de BSO kan de stint altijd weer uit- en aangezet worden. „En zelfs al is hij soms stilgevallen, de veiligheid van kinderen is niet in gevaar gekomen." Ouders hebben erop aangedrongen om om te rijden, zodat het spoor vermeden kan worden. Pas na het drama in Oss heeft de BSO besloten een andere weg te nemen dan over het spoor.

Remmen

In mei viel een stint in Bodegraven stil op een spoorwegovergang, er zaten op dat moment geen kinderen in. Pas na een minuut kreeg de bestuurster het voertuig weer aan de praat.

Afgelopen zomer was er in Haarlem een incident waarbij de remmen van de stint weigerden. De kar, vol kinderen, botste vervolgens tegen een oude man, die daarbij gewond raakte. Ook in Zeist was er een probleem met het remmen, daarbij botste de stint tegen een garage en liep het kind dat in de kar zat een hersenschudding op.

De toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht.