Tyfoon Mangkhut eist levens en de schade is enorm

De krachtige tyfoon Mangkhut heeft op de Filipijnen flinke schade aangericht en de eerste levens geëist. Zover bekend zijn er tot dusver vijf mensen om het leven gekomen door de tyfoon. Volgens persbureau AFP zijn zaterdag twee vrouwen overleden toen een heuvel instortte door zware regenval. Ook twee reddingswerkers stierven terwijl ze mensen uit een modderstroom probeerden te halen. Een derde lichaam werd in een rivier in Manila gevonden.

Zwaarste storm van 2018

De windsnelheden op het eiland lopen op tot 330 kilometer per uur. Het is de zwaarste storm van 2018. Mangkhut, die op de Filipijnen Ompong wordt genoemd, trekt richting Hongkong.

BBC-journalist Howard Johnson laat op Twitter wat van de schade zien:

Overstromingen

Voordat Mangkhut zaterdagochtend aan land kwam, werden windstoten tot 255 kilometer per uur gemeten. In de loop van de dag verlaat de tyfoon Luzon, het grootste eiland van het land, waar de helft van de 105 miljoen Filipijnen wonen. De schade is er enorm; bijna alle gebouwen zijn beschadigd. Volgens een overheidsmedewerker zijn veel daken weggewaaid. De lokale autoriteiten waarschuwen voor modderstromen en overstromingen door de grote hoeveelheid regen die valt. Rivieren kunnen makkelijk buiten de oevers treden.

Foto: ANP

'Wakker geschrokken in de nacht'

Jan Schouten, een Nederlander woonachtig in de Filipijnen, geeft een update van hoe het er daar aan toe gaat. Hij woont in Quezon Cty (Metro Manilla): „Ik vertoef op dit moment in mijn appartement op de 32ste verdieping en ben vannacht meerdere malen wakker geschrokken van de gierende wind en de striemende regen tegen de ramen."

Volgens hem zijn in de noordelijkste provincies van de Filipijnen de laatste dagen veel mensen in de bedreigde gebieden geëvacueerd. „Net als in de Verenigde Staten waar orkaan Florence is, wordt men hier ook ondergebracht in town halls, scholen, sport plaza's, verzin het maar." Volgens hem heeft de noordelijke regio stormwaarschuwing 4 of 5, en is in Manilla, waar Schouten woont, stormwaarschuwing 1 van kracht.

In grote delen van de Filipijnen is de stroom uitgevallen doordat bomen op stroomkabels zijn gevallen. Reddingswerkers hebben nog niet de mogelijkheid gehad om de schade op het eiland goed op te nemen. Schouten: „We weten nu wel al dat er door de zware windstoten en de gigantische wateroverlast veel schade toegebracht is aan landbouw, infrastructuur, woningen en dergelijke. Over een dag of wat zal daar veel meer over bekend worden." Doordat omgevallen bomen ook veel wegen blokkeren, is het moeilijk de puinhoop op te ruimen.

Dodelijke tyfoon?

De tyfoon Mangkhut is ruim 900 kilometer breed en kan zorgen voor moessonregens, die aardverschuivingen en overstromingen kunnen veroorzaken. Gevreesd wordt dat Mangkhut evenveel schade kan aanrichten als Haiyan, een van de dodelijkste tyfoons die de Filippijnen ooit heeft getroffen, zo meldt NRC. Haiyan kostte in 2013 zo'n zes- tot zevenduizend levens.

Foto: ANP