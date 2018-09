Trump's limo kost 1,5 miljoen en bevat liters bloed

Trump heeft een nieuwe auto aangeschaft en die mag wat kosten: het is een Cadillac Limo ter waarde van zo'n 1,5 miljoen dollar. En daar houdt het niet op: in de wagen zit onder andere een koelkast die vol zit met bloed van het bloedtype van de president, meldt NBC News.

The Beast

Trump heeft een ongekend niveau van veiligheid om zich heen met de nieuwe auto. De Cadillac valt onder presidentiële limousines en wordt ook - net als het exemplaar van Barack Obama - The Beast genoemd. En aangezien de auto ruim 9000 kilo weegt is dat ook niet zo raar.

Het was de bedoeling dat de auto van Trump eruit zou komen te zien als een uitgerekte versie van een Cadillac XT6 sedan. Uiteindelijk is de auto zo gemaakt dat de president beschermd is tegen vrijwel elke vorm van een aanval van een terrorist of huurmoordenaar. En als Trump wél gewond raakt, heeft The Beast een behoorlijke voorraad bloed aan boord en dat is slechts één van de vele medische benodigdheden.

Zware deuren

De nieuwste versie van de auto werd in 2014 in opdracht van de geheime dienst gemaakt en bevat ook elementen van andere auto's, waaronder een sterke bodem van een Chevrolet Kodiak, wat ongeveer een kleine vrachtwagen is.

Natuurlijk is niets waterdicht, maar er wordt gezegd dat The Beast drie soorten staal bevat die ieder beschermen tegen een ander soort dreiging. De geheime dienst weigert verder informatie te verstrekken, maar er wordt gezegd dat de wanden van de limousine minstens acht centimeter dik zijn en ramen bevatten met enorme dubbeldikke ramen die de deuren uiteindelijk net zo zwaar maken als die van een 757-vliegtuig. Dat is nog eens een auto...